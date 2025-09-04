お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が、3日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）に相方の盛山晋太郎（39）とともに出演。自身の熱愛報道について言及した。

写真週刊誌「フライデー」の公式X（旧ツイッター）や公式サイトなどが先月28日、リリーとフリーアナウンサー今川菜緒（28）の真剣交際を報道した。

盛山から「言うことあるでしょ、どういうことですか？ リスナーの方も気になってるでしょ。ウチの番組のラジオスターがとうとうフライデーされましたね」と切り出された。熱愛報道された週刊誌を手にトークは進んだ。盛山は記事を読み上げ「東京のラブラブカップル」のくだりで2人は大爆笑。リリーは「めちゃくちゃすべっとるやん！ 見た時ビックリした。自分の写真はどうでもええわ。『東京のラブラブカップル』はエグいやろ」と自らツッコミを入れた。

リリーは「フライデー」された当日を回想。家の前にはバンが止められていたという。「たまに家の前にバンがあったのよ。俺の家の玄関からすぐ出たところ。いっつもあるから、掃除業者だと思ってたのよ。多分あれや」と語った。バンから「1人おっさんが降りてきて。ファンかなと思って。めっちゃ俺のこと好きなのかな。わざわざ止めて、写真撮りたいんかなと思って」と説明。「フライデーですって言われて。後ろからもう1人、違うおじさんが降りてきて、ずっとカシャカシャって写真撮ってる」と語った。

リリーは、吉本興業でも屈指の“モテ男”として知られる。今川は、リリーの故郷である岡山でアナウンサー業を務めていた時期があり、関係者によると、仕事で一緒になって以降、親密度を深めたという。双方の事務所は「プライベートは本人に任せております」とコメントしている。

今川は熱愛報道後の9月1日のインスタグラムのポストで「8月のいろいろ (...といいつつ数ヶ月前の記録も紛れてます)この夏も香川のシャインマスカットとピオーネを 食べられて幸せでした 絶品！ 9月もよろしくお願いします！」とつづり、熱愛には言及しなかった。