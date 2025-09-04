タレントの小倉優子（４１）が４日、都内で行われた美髪ケアしながら挑戦し続ける女性に贈る「『髪にドラマを。』Ｈａｉｒ Ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ Ａｗａｒｄ２０２５」で「ワーキングマザー部門」を受賞した。

髪質改善ヘアケアシリーズ「つるりんちょ。」の新商品「ＨＡＴＳＵＫＯＩ」発売を記念したイベント。商品名にちなみ初恋について聞かれると、久びさ爐罎Δ海蠅鶚瓩蕕靴回答した。

「何十年前何だろうっていうくらいで、ホント思い出してみると、え〜なんか、何をもって初恋なのかちょっと分からないんですけど、昔あの〜ゲームとかアニメも好きで、アタシは『ドラゴンボール』の孫悟空（主人公）が好きで…。私が初めて爛魯 船ッコイイ瓩澆燭い忙廚辰燭里蓮多分ドラゴンボールの孫悟空なんじゃないかなと…思います」

アワードタイトルに引っかけ、最近あったドラマチックで感動した出来事を尋ねられると、息子とのエピソードを明かした。

「３人男の子がいて、５歳の三男が歯磨きをする時に仕上げをする時に、アタシを呼ぶ時に、仕上げはきれいなおか〜あさん…って呼んでくれるんですよ。でアタシ、それ言われると『は〜い♡』とか言ってテンション上がって。それが私が家でキラキラ〜ってなる瞬間かな〜って思います」

ママタレント業界は今、断トツ人気の藤本美貴、子だくさんの辻希美、藤本との共演深夜番組「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）などが好評な横澤夏子と戦国時代。そんな中、シングルマザーの小倉は昨年、「好きなママタレントランキング」（オリコン調べ）で圏外から８位にランクインした。

ＳＮＳはインスタグラムとアメーバブログがメーンで、たまにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新する感じだが、小倉は近く、新たな分野に乗り出すという。

「ちょっとアナログだったんですけど、おととい、初めて（インスタの）リール動画っていうのをなんか作ってみたんですけど、もうなんか爍咤裡咾箸みんなやってる時代だな瓩隼廚辰董△△痢遡斉？ ＴｉｋＴｏｋのアプリを入れようと思ってて…はい」

他の部門の受賞者たちから「明日？」「今日じゃないの？」とツッコまれると、小倉は「明日って決めてて、明日からＴｉｋＴｏｋのそう、アプリね。登録とかするのかなぁアレって…。アレをちょっと今から楽しみにしています」と語っていた。