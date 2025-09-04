【スクウェア・エニックス 東京ゲームショウ2025特設サイト】 9月4日 公開 【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

スクウェア・エニックスは、「東京ゲームショウ2025特設サイト」を9月4日にオープンした。

公開されたのは、9月25日から28日に開催されるイベント「東京ゲームショウ 2025」（TGS2025）内に登場する同社ブースの情報や、アクティビティなどについて掲載する特設サイト。

同社のブースでは、「ドラゴンクエストI」と「ドラゴンクエストII」が1つのソフトになったHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」をはじめ、9月30日に発売予定のタクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」、Nintendo Switch 2版、Xbox Series X|S版、Microsoft Store on Windows版で今冬発売予定の「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」といった作品をいち早く体験できる。

アクティビティは「ドラゴンクエストI＆II」に登場する「りゅうおう」とのツーショット記念撮影や、「ファイナルファンタジーXIV」の「でぶチョコボ」のフォトスポット、「チョコボとモーグリの着ぐるみ」グリーティングなどが用意されている。

また「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の世界観に没入できるフォトスポットも展示。「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」では「マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY」とコラボレーションをしたフォトスポットを楽しめる。

ステージプログラムは、今年も一般公開日に複数プログラムを予定。スクウェア・エニックスYouTube公式チャンネルにてライブ配信が行なわれる。出展情報、配信プログラム情報は、順次公開される。

□スクウェア・エニックスYouTube公式チャンネルのページ

TGS公式番組

9月25日22時から、TGS公式番組「狩野英孝のクリティカノヒット 東京ゲームショウ2025特別編」が配信される予定。番組では、「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親、堀井雄二さんも参戦し、新作タイトルHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の番組初プレイが実施され、狩野英孝さんがあの宿敵にも挑戦する。

【番組出演者】

レギュラーメンバー：狩野英孝さん、酒井健太さん（アルコ＆ピース）、岐部昌幸氏（構成作家）

堀井雄二氏（ゲームデザイナー）

□「狩野英孝のクリティカノヒット」YouTubeプレイリストのページ

□「狩野英孝のクリティカノヒット」公式X

各コーナーを紹介

「HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』」（10月30日 発売予定）

・プレイアブル体験者は「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」（コーヒー飲料）がもらえる。

・「りゅうおう」のグリーティング体験者はブロマイド風カードがもらえる。

□「HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』」のページ

「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」（9月3日 発売予定）

・プレイアブル体験者にはオリジナルステッカーを配布。

・ステージプログラムの観覧者には特製うちわを配布。

・フォトスポットを体験可能。

□「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」のページ

「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」（Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S版 今冬発売予定）

・プレイアブル体験者には、「FFVII リメイク インターグレード × マジック」硬質カードケースが贈られる。

・「マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY」のカードを立体オブジェにしたフォトスポットを楽しめる。

□「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」のページ

「KILLER INN」［キラーイン］（発売日未定）

・プレイアブル体験者を中心にSteamのクローズドβテスト参加コードを配布。

□「KILLER INN」［キラーイン］のページ

「冒険家エリオットの千年物語」（2026年発売予定）

・プレイアブル体験者には、特製ステッカーを配布。

□「冒険家エリオットの千年物語」のページ

「ファイナルファンタジーXIV」（発売中）

・SNS投稿キャンペーン参加で、「オリジナルバッグ」が贈られる。

・「モーグリ＆アルファ」とのグリーティングでは、特製うちわもらえる。

・「でぶチョコボ」と一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場。

※ノベルティは、一般公開日のみ配布するものもある。各日なくなり次第終了。

「SQUARE ENIX 東京ゲームショウ2025特設サイト」物販情報＆キャンペーン公開！

TGS2025開催に合わせて予約受付を開始する最新作の商品や、オフィシャルショップ限定商品などをラインナップ。今年は「スクウェア・エニックス オリジナルハンドタオル（非売品）」がもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。

キャンペーンについて

キャンペーン期間：9月25日0時～9月28日23時59分

キャンペーン期間中にスクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」にて対象商品を税込6,000円以上購入した人に、「スクウェア・エニックス オリジナルハンドタオル（非売品）」が贈られる。詳細は「SQUARE ENIX 東京ゲームショウ2025特設サイト」物販特設ページ内にて確認してほしい。

※プレゼントは先着になります。期間内であっても予定数量に達し次第終了となります。終了した場合は、本特集ページにてお知らせいたします。

※一部、対象外の商品がございます。対象商品リストからご確認ください。また、対象商品はキャンペーン終了日時までの間に、追加される場合があります。

※ゲームソフト各種は対象外です。

※本キャンペーンのプレゼント「スクウェア・エニックス オリジナルハンドタオル（非売品）」は、後日異なるキャンペーンでもプレゼントとして使用される可能性があります。

□「SQUARE ENIX 東京ゲームショウ2025特設サイト」物販特設ページ

(C) SQUARE ENIX