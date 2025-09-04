サバンナ高橋茂雄の妻・清水みさと、ビキニ姿での外気浴ショット披露 絶景バックに際立つ美スタイル
【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの清水みさとが9月3日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿で外気浴を楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】サバンナ高橋茂雄の妻「美しすぎる」外気浴中のビキニ姿
8月の思い出を多数公開した清水は「最高の夏の外気浴」と緑豊かな山々と湖を望む絶景をバックにビキニ姿で外気浴を楽しむ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「絶景」「スタイル抜群」「夏満喫してる」「後ろ姿が美しすぎる」「リフレッシュできそう」といったコメントが寄せられている。
清水は、2022年12月19日にお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との結婚を発表。サウナが共通の趣味であることから“サウナ婚”と話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サバンナ高橋茂雄の妻「美しすぎる」外気浴中のビキニ姿
◆清水みさと、ビキニ姿で絶景バックに外気浴
8月の思い出を多数公開した清水は「最高の夏の外気浴」と緑豊かな山々と湖を望む絶景をバックにビキニ姿で外気浴を楽しむ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「絶景」「スタイル抜群」「夏満喫してる」「後ろ姿が美しすぎる」「リフレッシュできそう」といったコメントが寄せられている。
清水は、2022年12月19日にお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との結婚を発表。サウナが共通の趣味であることから“サウナ婚”と話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】