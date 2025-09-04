吉柳咲良（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/04】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が3日、自身のInstagramを更新。夜景を背景にした美しいウエストが際立つポーズを披露し、話題を呼んでいる。

◆吉柳咲良、美ウエスト際立つ夜景ショット披露


吉柳は「Swept away by the night breeze」と英語でコメントし、夜景を背景に両手を頭上に上げたポーズで美しいウエストをのぞかせた。

この投稿に、ファンからは「美ウエスト」「スタイル抜群」「夜景も綺麗」「透明感すごい」「エモい雰囲気」「カッコいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

