「御上先生」吉柳咲良、美ウエストちらり 夜景ショットに「透明感すごい」「カッコいい」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が3日、自身のInstagramを更新。夜景を背景にした美しいウエストが際立つポーズを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役美女、膝上ミニスカから圧巻美脚
吉柳は「Swept away by the night breeze」と英語でコメントし、夜景を背景に両手を頭上に上げたポーズで美しいウエストをのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「美ウエスト」「スタイル抜群」「夜景も綺麗」「透明感すごい」「エモい雰囲気」「カッコいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
