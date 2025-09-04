【久川颯[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+】 【久川凪[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+】 11月 再販予定 価格：各25,300円

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「久川颯[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+」と「久川凪[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+」を11月に再販する。価格は各25,300円。

本商品は「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場する双子のアイドル「久川颯」と「久川凪」を1/7スケールフィギュア化したもの。「[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday ！ ]+」の衣装姿が再現されている。

「久川颯[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+」では手をぱっと広げた躍動感のあるワンシーンを立体化。ふわりと広がる衣装の裾から見えるフリルや髪飾りなどもしっかりと造形されている。

「久川凪[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+」では「久川颯[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+」と対になるポージングとなっており、不慣れなそうなウィンクの表情やピースサインも細かく再現されている。

また、PLUM直販限定版には[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday ! ]のCDジャケットのハートのポーズが再現できる「表情パーツ」「腕交換パーツ」が付属する。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.