◇MLB ナショナルズ10-5マーリンズ（日本時間4日、ナショナルズ・パーク）

ナショナルズの小笠原慎之介投手がマーリンズとの3連戦最終戦で、5点リードの9回に登板。3者凡退に抑える好リリーフでチームのカード3連勝に貢献しました。

8月のメジャー再昇格後リリーフ登板を続けている小笠原投手は、この試合で初めて勝ち試合の最終回を任されました。小笠原投手は先頭打者をショートゴロに打ち取ると、続く打者はチェンジアップで空振り三振に仕留めて2アウトとします。

さらに最後の打者は変化球を続けて追い込み、この日最速の93.4マイル(150.3キロ)のストレートで見逃し三振を奪う見事な投球で試合を締めました。

小笠原投手は今季、7月7日にメジャー初先発初登板を飾りましたが、先発2試合で計7失点と苦戦しマイナーに降格。その後8月にメジャー再昇格後はリリーフでの起用が続いています。8月15日のフィリーズ戦では、ドジャース・大谷翔平選手を抑えてナ・リーグ本塁打ランキングトップを走るカイル・シュワバー選手を三振に打ち取る好投で初勝利を挙げるなど、徐々にメジャーのマウンドに適応しつつあります。

そしてこの試合を抑え、2試合連続で1イニングを2奪三振無失点と好投を継続。セーブは付かない場面ながら勝ち試合の最終回を任された小笠原投手の、今後の起用法にも注目されます。