ビスキュイテリエ ブルトンヌ 阪急うめだ本店で限定「フィナンシェジャック」開催

フランス・ブルターニュ発の焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」。阪急うめだ本店の13周年を記念して、10月15日（水）から26日（日）までの期間限定イベント「フィナンシェジャック」が登場します。ショーケースの半分を埋め尽くすのは、焼き立てフィナンシェ♡ 定番と新作を合わせた8種が一度に楽しめる、フィナンシェ好き必見の特別企画です。

ブルトンヌの焼き立てフィナンシェの魅力



オーブンから焼き立てを届けるブルトンヌのフィナンシェは、外はカリッと香ばしく、中はしっとり。

焦がしバターと皮付きアーモンドプードルのコク深い生地に、ブルターニュ特産「ゲランドの塩」をひとさじ加えることで、後を引く味わいに仕上げています。

オーバル型のフォルムは、口あたりがやさしく生地のおいしさを一層引き立てるこだわりの形状です。

フィナンシェジャック限定ラインナップ



フィナンシェ

〈ガナッシュショコラ〉

今回の「フィナンシェジャック」では、定番の〈フィナンシェ〉税込249円、人気の〈ガナッシュショコラ〉税込303円に加え、6種類の新作が登場。

〈キャラメル・サレ〉

価格：324円（税込）

〈チュロス〉

価格：303円（税込）

〈チェリーとチーズ〉

価格：357円（税込）

〈フランボワーズ〉

価格：368円（税込）

〈抹茶と栗〉

価格：389円（税込）

〈ラムレーズンサンド〉

価格：432円（税込）

合計8種類が揃う豪華な内容です。

開催概要と楽しみ方



「フィナンシェジャック」は、阪急うめだ本店 地下1階のブルトンヌで10月15日（水）から26日（日）まで開催。

ショーケースの半分がフィナンシェで埋め尽くされる光景は圧巻です♪ 季節商品に代わり一部販売が休止されますが、その分個性豊かな新作が並ぶ特別感たっぷりのイベント。

推しフィナンシェを見つけて味わってみて。

期間限定イベントで特別な味わいを♡



ブルトンヌ 阪急うめだ本店で開催される「フィナンシェジャック」は、ここでしか出会えない限定体験。

定番の美味しさはもちろん、新作フィナンシェが勢揃いする特別な12日間です。日常のご褒美や大切な人へのギフトにもぴったり。

秋のひととき、焼き立ての香りに包まれながら、贅沢な味わいをぜひお楽しみください。