生まれて間もなく母猫に育児放棄されてしまう子猫は少なくありません。母猫が若すぎたり、体調が悪かったり、育児を続けられる環境にないとき、やむを得ず子を育てられないことがあるのです。白黒ハチワレの「むすび」くんも、そんな運命に巻き込まれた1匹でした。



【写真】立派に成長！黒白ハチワレ柄がかっこいい猫さん

むすびくんときょうだいたちを保護したのは、Xユーザー・猫のしお むすび 飼い主はろでさん（@rode_no_neko）の妹の知人だったといいます。必死にお世話をしたものの、きょうだいたちは次々に衰弱し、命を落としてしまいました。



「保護主さんは懸命にお世話をされましたが、むすびだけが生き延びたんです」



しかし保護主さんは事情があり、むすびくんを迎え入れることができませんでした。そこで里親を探すことに。その話が妹を通じて、飼い主さんのもとに届きます。



「当時、私はちょうど戸建てに引っ越したところでした。将来は動物と暮らしたいと思っていたんです。そんなとき、むすびの話を聞いて、『これは運命かも！？』と思い、お迎えすることを決めました」



過酷な運命をたどったむすびくんは、こうして飼い主さん家族の一員になったのです。



初めての猫との暮らしーーにぎやかな日々の始まり

飼い主さん夫婦にとって、猫と暮らすのは初めて。小さなむすびくんが新しい環境に慣れてくれるのか、不安もあったといいます。



「私たちの不安をよそに、むすびはお迎え初日から新しい環境に興味津々。家の中を探検したり、私や夫に甘えてきたり、元気いっぱいでした。あれこれ心配していた私たちは、拍子抜けしましたね」



とはいえ、当時のむすびくんは生後9カ月の遊び盛り。想像以上のエネルギーに圧倒されたそうです。



「むすびは元気すぎるほど元気で、そこに困惑しました。猫と言えば『いつも寝ていて、気まぐれ。人間にかまってほしくて近寄ってくる』というようなイメージを持っていたんです。でも、むすびはずっとエネルギッシュに動き回っていたので、イメージとのギャップに驚きました」



さらに好奇心旺盛なむすびくんは危ない場所にも果敢に挑み、思わぬトラブルも続出したといいます。



「むすびがケガや思わぬ事故にあわないように、急きょバリケードを設置しました。また、噛み癖がひどく、私や夫に噛みついて傷だらけに…。毎日トラブルが絶えず、疲労困憊でしたね。『猫との暮らしは、ほかのどうぶつと比べると楽だよ』という話を耳にしていたので、『ぜんぜん違う！』と思ったのも今はいい思い出です（笑）」



飼い主さん夫婦に見守られながら、むすびくんはすくすくと成長していきました。



日を追うごとに強まるむすびくんとの絆

わんぱくで元気いっぱい。そんなむすびくんとの暮らしにも、少しずつ変化が現れたといいます。



「1歳を超えたあたりからだいぶ落ち着きが出てきて、私たちもお世話に慣れ、余裕が出てきました」



飼い主さん夫婦の生活は、次第にむすびくん中心に。



「早朝、むすびに起こされるので、平日も休日も早寝早起きが習慣となりました」



こうして日常に新たなリズムが生まれ、むすびくんは家族にとって欠かせない存在になっていきました。



ツンデレな魅力と飼い主の願い

むすびくんは現在3歳を迎えました。“ツン”多めのキャラクターで、飼い主さん夫婦をメロメロにしています。



「ひと言で言うと、“俺様系”な性格ですね。甘えてきたかと思うと急に噛みついてきたり、私がスマホをいじっていると『ニャーニャー』と呼ぶので、かまってもらいたいのかなと思って近付くと逃げたり…。猫には自由気ままなイメージがありますが、まさに猫らしい猫、という感じの子ですね」



飼い主さんは「むすびがいなかったころの生活を思い出せない」と話します。



「とても濃密な時間を過ごしてきたと思います。猫初心者だった私にとって、むすびとの生活は毎日が勉強の連続です」



そして最後に、むすびくんへの想いをこう語ってくれました。



「まだまだ至らないところもある飼い主ですが、精一杯頑張るので、むすびも幸せを感じていてくれたらなと思います」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）