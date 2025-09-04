TeNYテレビ新潟

新潟県では５日未明から夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

新潟地方気象台によりますと台風１５号が九州の南を北上しています。５日は台風１５号が西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進み、前線が北陸地方にのびるでしょう。

台風周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込み、新潟県では大気の状態が不安定となる見込みで、５日未明から夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］
５日に予想される１時間降水量は多い所で、
　　下越　４０ミリ
　　中越　４０ミリ
　　上越　４０ミリ
　　佐渡　４０ミリ
４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　下越　８０ミリ
　　中越　８０ミリ
　　上越　８０ミリ
　　佐渡　８０ミリ

［防災事項］
　新潟県では、５日未明から夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。落雷や突風に注意してください。


※４日午前１１時２４分発表　新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報より