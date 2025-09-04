新潟県では５日未明から夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



新潟地方気象台によりますと台風１５号が九州の南を北上しています。５日は台風１５号が西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進み、前線が北陸地方にのびるでしょう。



台風周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込み、新潟県では大気の状態が不安定となる見込みで、５日未明から夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。





雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。［雨の予想］５日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ４０ミリ上越 ４０ミリ佐渡 ４０ミリ４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ８０ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ８０ミリ［防災事項］新潟県では、５日未明から夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。落雷や突風に注意してください。※４日午前１１時２４分発表 新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報より