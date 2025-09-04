これ1台で全シーンをカバー！

ドローンで空撮という動画を目にする機会が増えてきました。でも、それって地上で操縦しながら、撮影対象へと迫っていくイメージがあったりしますよね。

操縦なんてしていられない自分の姿を、どんな場所でも着実に収めてくれるドローンがあったら、とても便利では？

海上でも平気なタフ性能

Zero Zero Roboticsが開発した「HOVERAir AQUA」は、すでにIndiegogoのクラウドファンディングで資金調達を開始済み。

同社はこれまでも「HOVERAir X1 Smart」など、コンパクトな空撮ドローンを製品化してきました。最新モデルのHOVERAir AQUAは、日本円にして15万円を切る999ドルにて購入予約を受け付けています。順調にバッカーを集めているので、年内には予約者のもとへ商品が届きそうですよ。

Image: Zero Zero Robotics

最大の特徴は、IP67の防水性能を備えており、水上から飛びあがっては撮影を繰り返せること。

ただ浮き輪が付いて水に浮かぶといったレベルではなく、海の波を受けて海中に水没してしまっても、短時間なら問題ないんだとか。激しい水面の動きで、上下さかさまにひっくり返ったとしても、自動でフリップオーバーして、いつでも飛び立てるポジションへ復帰する仕様にもなっています。

Image: Zero Zero Robotics

マリンスポーツのお供に、ドローン操縦などしていられないシーンも、バッチリとユーザーの姿を撮影してくれるというのですから、なかなかのすぐれものですね。最高時速55kmのスピードで、たとえ悪天候のもとでも、空撮を続けてくれますよ〜。

防水性能だけではない高機能ドローン

HOVERAir AQUAに備わるカメラでは、4K画質の100fps映像を撮れます。16モードの飛行パターンが用意されており、水面付近を泳ぐ魚を追尾し、水面すれすれで自動撮影を続けることもできるんだとか。

Image: Zero Zero Robotics

最も重宝するのは、ユーザーが装着する「Lighthouse」と呼ばれる専用コントローラー。ここをワンプッシュで水上などから飛び上がって空撮を開始するのですが、HOVERAir AQUAとLighthouseは常に位置関係を把握し合っています。

つまり、Lighthouseを装着したユーザーの位置を常時認識し、適度なポジショニングで自動撮影が成されていくんですよね。

Image: Zero Zero Robotics

HOVERAir AQUAには、1.6インチのAMOLEDディスプレイが搭載されており、撮影した映像を、水上でも確認できるようになっています。

ただし、マイナス面の仕様としては、249gのコンパクト重量に収めたため、総飛行時間は最大でも23分となっているところ。ここぞという撮影スポットで起動させて、一気に撮ってしまうことが必要となります。

Indiegogoでの販売モデルながら、1年間の保証もセットされており、水上でタフに使用して早々に壊れてしまったなんて事態へも対応してくれそう。正式発売時には、もっと長時間の連続使用ができるようになったら最高ですね。

AGM Legion Pro スマートウォッチ 19,999円 Amazonで見る PR PR

Source: Zero Zero Robotics