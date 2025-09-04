『PEANUTS』×「ファミマ」コラボ再び？ 予告画像にファンの期待高まる
「ファミリーマート」は、9月3日（水）に公式Xを更新。「今年も」とコメントを添えて、次回コラボを期待させる画像を投稿した。
【写真】かわいすぎる！ 昨年のスヌーピーコラボ商品をおさらい
■特徴的な耳がチラリ
今回「ファミリーマート」が公開したのは、『PEANUTS』でおなじみの黄色い小さな鳥、ウッドストックと、白黒の垂れ耳が特徴的なキャラクターの一部が写し出された画像。
「ファミリーマート」は昨年、スヌーピーの好きな食べ物などに着想を得たコラボ商品や『PEANUTS』の限定デザインをあしらったグッズを展開するキャンペーンを実施しており、同投稿には「大好きなスヌではないか？」「ウッドストックだ！」「ファミマのスヌコラボですか」など、再コラボを期待するファンからのコメントが集まっている。
果たして今年も『PEANUTS』とのコラボレーションが実施されるのか？ 続報を待ちたい。
引用:「ファミリーマート」公式X（@famima_now）
【写真】かわいすぎる！ 昨年のスヌーピーコラボ商品をおさらい
■特徴的な耳がチラリ
今回「ファミリーマート」が公開したのは、『PEANUTS』でおなじみの黄色い小さな鳥、ウッドストックと、白黒の垂れ耳が特徴的なキャラクターの一部が写し出された画像。
「ファミリーマート」は昨年、スヌーピーの好きな食べ物などに着想を得たコラボ商品や『PEANUTS』の限定デザインをあしらったグッズを展開するキャンペーンを実施しており、同投稿には「大好きなスヌではないか？」「ウッドストックだ！」「ファミマのスヌコラボですか」など、再コラボを期待するファンからのコメントが集まっている。
果たして今年も『PEANUTS』とのコラボレーションが実施されるのか？ 続報を待ちたい。
引用:「ファミリーマート」公式X（@famima_now）