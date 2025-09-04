来年4月に自転車の「青切符」が導入されるのを前に、警察庁は、基本的な自転車の交通ルールや交通違反の指導、取り締まりの考え方をまとめたルールブックを作成しました。

警察庁のホームページなどに掲載し、周知を図ります。

ルールブックではまず、自転車は自動車と同じ「車両」の一種で、通行は原則、車道で、歩道は例外であることを明記しました。

そのうえで歩道が通行できるケースとして、道路標識で歩道通行が認められている場合や13歳未満か70歳以上の人が運転する場合、交通量が多いなど車道の状況で安全を確保するためにやむを得ない場合などを挙げています。

また指導、取り締まりの考え方として、交通違反に対しては基本的に指導警告を実施。

指導警告に従わない場合や悪質、危険な場合に「青切符」、さらに酒気帯び運転やあおり運転などの重大な違反は「赤切符」の対象になるとしました。

「青切符」の対象の中でも特に重大な事故につながる可能性が高い、閉まっている踏切への立ち入り、ブレーキのない自転車での走行、ながらスマホの3つの違反については指導警告を経ずに「青切符」が交付されるとしています。