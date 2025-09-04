お笑いタレントのサンシャイン池崎（43）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。猫関連の仕事とのギャップを語った。

絶叫芸の一方で無類の猫好きとして知られ、最近ではペット関連番組にもたびたび出演している池崎。MCの「ハライチ」岩井勇気は「（池崎が）BSで猫のロケ番組によく出てるんだけど、めちゃくちゃトーン低いの。俺もゲストでたまに出るんだけどボケちゃうから、凄い嫌そうにしてるもんね」と明かし、「猫と池崎さんの芸風の相性が悪すぎる」と話して笑いを誘った。

さらにともにゲストで登場したバイク川崎バイクも「猫仕事が増えた時ほど俺との絡みとかでめちゃくちゃ暴れ回る」とクレーム。池崎とはユニット「シャウト！！」を組んでおり、「単独VTR撮ろうぜってなった時も、吉本の本社で“俺着替えてきますわ”ってトイレで着替えて部屋戻ってきたら上半身裸、乳首に洗濯バサミ、ズボンのここ（お尻部分）なくてケツ丸出し。これで本社歩いてたんかって」と猫仕事の“反動”を明かした。

池崎は「猫のお仕事がけっこう増えてきていて芸人の仕事がちょっと減ったりもしている」と告白。「バイクさんの時にお笑いできるから、やるだけやりたいっていうのは正直ある」と吐露し、「バイクさんがモテたい人なのよ。企画をやる時にセンスを出したい人だから、いや体張ろうぜっていう戦いですよ」と話していた。