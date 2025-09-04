夏休みの出費後に助かる〜！節約レシピ『豚こまともやしのカレーあん炒め』満足度も◎

夏休みでいつもより出費が……、そんなときは節約素材でおいしいごはんを！

お財布にやさしい豚こまに、シャキシャキもやしをたっぷり合わせて。カレーあんでとろみをつければ、香りも味もご飯がすすむ一皿に。お腹もたっぷり満たされます。

『豚こまともやしのカレーあん炒め』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……150g

もやし……1袋（約200g）

〈A〉

水……1/4カップ

酒……大さじ1

カレー粉……小さじ1

片栗粉……小さじ1

洋風スープの素（顆粒）……小さじ1/2

塩……小さじ1/2

酒

片栗粉

サラダ油

作り方

（1）豚肉は大きければ食べやすい大きさに切り、酒大さじ1、片栗粉大さじ1/2をもみ込む。もやしはさっと洗い、しっかりと水けを拭く。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。肉の色が完全に変わったらもやしを加え、強めの中火にしてさっと炒める。Aをもう一度混ぜてから加え、手早く炒め合わせる。

おいしく作るコツ

合わせ調味料に片栗粉を加えることでとろみがつき、口当たりよく仕上がります。とろみをつければもやしが水っぽくならず、シャキシャキ感もキープできます。

豚こま×もやしの黄金コンビに、絶品あんが絡んでたまらない。

ご飯にのせても最高です。ぜひ、どんぶり風にして豪快にどうぞ！

（『オレンジページ』2025年7月17日号より）