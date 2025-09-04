夏休みの出費後に助かる〜！節約レシピ『豚こまともやしのカレーあん炒め』満足度も◎
夏休みでいつもより出費が……、そんなときは節約素材でおいしいごはんを！
お財布にやさしい豚こまに、シャキシャキもやしをたっぷり合わせて。カレーあんでとろみをつければ、香りも味もご飯がすすむ一皿に。お腹もたっぷり満たされます。
『豚こまともやしのカレーあん炒め』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……150g
もやし……1袋（約200g）
〈A〉
水……1/4カップ
酒……大さじ1
カレー粉……小さじ1
片栗粉……小さじ1
洋風スープの素（顆粒）……小さじ1/2
塩……小さじ1/2
酒
片栗粉
サラダ油
作り方
（1）豚肉は大きければ食べやすい大きさに切り、酒大さじ1、片栗粉大さじ1/2をもみ込む。もやしはさっと洗い、しっかりと水けを拭く。〈A〉は混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。肉の色が完全に変わったらもやしを加え、強めの中火にしてさっと炒める。Aをもう一度混ぜてから加え、手早く炒め合わせる。
おいしく作るコツ
合わせ調味料に片栗粉を加えることでとろみがつき、口当たりよく仕上がります。とろみをつければもやしが水っぽくならず、シャキシャキ感もキープできます。
豚こま×もやしの黄金コンビに、絶品あんが絡んでたまらない。
ご飯にのせても最高です。ぜひ、どんぶり風にして豪快にどうぞ！