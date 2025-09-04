東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米統領

世界的関税の支持を最高裁に求める、関税控訴審を最高裁に審理要請



【中国】

中国当局が投機的な取引を抑制するための選択肢を検討

市場冷却するための措置検討、急激な値動きが個人投資家に多大な損失をもたらす可能性を懸念

株価急上昇受け投資家からの問い合わせ殺到、8月新規口座開設数は前年同月比166%急増



【その他】

プーチン露大統領と中国習近平国家主席が「不老不死」について談笑

プーチン氏「臓器移植すれば永遠に生き続けることができる、不老不死を手に入れられる」

習氏「今世紀中に人類は150歳まで生きられる可能性がある、70歳なんてまだ子供だ」



ロシア最大国営石油会社ロスネフチが中国に追加で250万トンの石油供給に合意

ロシアと中国が年間計1060億立方メートルのガス供給契約に調印



【インド】

インド財務相が物品サービス税（GST）引き下げを正式に発表、日用品を中心に数百品目引き下げ

