プロ野球ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）の長女でモデルの小久保春菜（26）が4日までに自身のインスタグラムを更新。パニック障害と診断された過去を明かした。

「先日載せたリールに沢山の反響を頂き、改めて『誰かの力になり続けたい』と強く思いました」とつづり、あらためてリールを投稿。「当たり前のように強く生きられていた日常。でもある出来事をきっかけに一気にどん底に落ちた数年前。きっかけなんて、偶然にすぎなくて人間である以上、誰にでも起こりうること」とつづった。

「パニック障害と診断された日も認めたくなくて、受け入れられなくて。泣き喚いて、電車に乗れなかったことを今でも鮮明に覚えている」と回顧。「『生きてる方がしんどい』そう思った日もあったけど それでも、まだ終わりたくない気がして少しずつ、自分を認める習慣をつけていった」という。

「そうして自分を取り戻してきたからこそ、今の私がここにいる」と小久保。「だから一人でも多くの不安やマイナスを抱えている人に伝えたい」「暗闇にいても大丈夫、焦らなくてもゆっくりで大丈夫 私はその証拠」と記した。