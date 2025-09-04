フリーアナウンサー皆藤愛子（41）が、3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。ホテルをチェックアウトする際の行動を明かした。

今回のテーマはちょっとしたことを気に病んじゃう「気にしいな女」。皆藤はホテルに宿泊した際、「清掃の方にご迷惑かけたくない、困らせたくないというのがあるので、チェックアウト30〜40分前から、掃除とか片付けを始めてしまって」と明かした。

そして「ただ、一緒に行った子が全く気にしないタイプの子だと『何やってんの？ そんなことしなくていいじゃん』って言われて、ちょっと微妙な空気に」と語った。

するとMCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）が「でも、使ったタオルとかを、洗い物入れみたいなのに入れたりとか、そのぐらいじゃない？ 布団をちょっと戻すとか」と聞いた。皆藤は「水滴とかも気持ち悪いかなと思って、ちょっと掃除…」と明かすと、上田は「そんなことまでやってるの？」と驚いた。

皆藤が「原状回復を目指してます。来た時となるべくですけど」と明かすと、上田が「ベッドのシーツもビッチビチになるぐらいに戻して」と言い、皆藤は苦笑し、手を振り否定した。