E5系をパックに握手する石破総理（左）とインドのモディ首相（右）

インドのナレンドラ・モディ首相が2025年８月29、30日に来日。石破茂総理大臣との初日の日印首脳会談では、インドが日本の技術支援で2030年代開業を目指す「インド高速鉄道プロジェクト」について、両国の協力関係を確認。２日目はJR東日本のE5系「はやぶさ」で東京から仙台へ移動、快適な乗り心地を確かめた。

インド高速プロジェクトには、JR東日本が全社規模で協力する。首脳会談後に発表された「共同ビジョン」には、次世代モビリティ（移動）の実効策として、高速プロジェクトを念頭に、次世代車両を中心にした高速鉄道システム、先進的信号・運行管理システム、総合的な駅周辺開発などの採用が盛り込まれた。

インド高速鉄道をめぐっては、JR東日本が2025年３月に設計着手を公表した新幹線の新型車両「E10系」をベースにした、爛ぅ鵐疋弌璽献腑鵑凌郡汗瓩2030年代初頭に導入する方針を確認。高速鉄道以外では、地下鉄やMRT（Mass Rapid Transit＝大量高速交通機関で、具体的には都市高速鉄道や地下鉄）分野での協力関係も確認した。

【参考】

東北新幹線の新型車両は「E10系」 JR東が設計着手、2030年度の営業開始目指す

https://tetsudo-ch.com/12997667.html

石破総理は仙台視察を終えての会見で、「（モディ首相とは）東京から仙台までの約１時間半、ずっと鉄道の話をしていた。インドは日本の９倍の大きな国で、そこに新幹線、高速鉄道を引くと、どんな意義があるのかが話の中心だった。私の方からは、日本の鉄道界が正確性や安全性にいかに努力してきたかを説明。一定の理解を得られたと考える。E10系の開発はこれからなので、今回は大宮駅に停車中の試験車両『ALFA-X』を見てもらった」と述べた。

2017年に着工したインド高速鉄道プロジェクトは、ムンバイ〜サバルマティ（アーメダバード郊外）を結ぶ路線延長506キロ（一部資料では508キロ）。軌間1435ミリで、営業最高時速320キロ。車両は動力分散式（電車方式）で、編成は開業時10両、将来16両。駅数12駅などが主なスペックだ。

車内でのリラックスした様子

運転席にも添乗

記事：上里夏生

（画像：首相官邸オフィシャル）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）