Snow Man公式TikTokで、メンバーそれぞれがなってみたいカリスマに扮したカリスマックスチャレンジ動画が公開された。

【動画】Snow Manがなってみたいカリスマ姿で一糸乱れぬパラパラダンス①②

■ホスト宮舘とオタク佐久間を先頭に「カリスマ大集結」

動画は「カリスマ大集結」と添えて公開。新曲「カリスマックス」が流れるなか、タレント・実業家でもあるROLAND風のホストに扮した宮舘涼太と、バンダナ＆メガネにチェックのシャツをデニムにインしたオタク姿の佐久間大介が先頭に立ち、後ろに向かってV字のフォーメーションで9人が踊り出す。

白衣をまとった医者の阿部亮平、映画『モエカレはオレンジ色』（2022年）で演じた消防士を思わせる岩本照、警察官の渡辺翔太、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）で人気のキャラクター・マッサマン、短ランを着てヤンキーになった目黒蓮、平成ギャル男の深澤辰哉。いちばん後ろには野球のユニフォーム姿のラウール。

バラバラな界隈の“カリスマ”たちが大集結しながら、一糸乱れぬパラパラを踊る光景は圧巻。

「Snow Man7人とROLANDとマッサマン笑」「こーじと舘様がいない」「風神雷神がホストとオタクに！」「この9人のアクスタが欲しい」「カオスなのにシンクロ率高すぎる」などといったファンの声が続々と到着している。」

■宮舘と向井を探す声も殺到！？カリスマックスチャレンジ

■「カリスマックス」ダンプラ動画フルサイズ