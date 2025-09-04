長谷川京子、新学期スタートで手作り弁当披露「愛情伝わる」「理想のお弁当」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】女優の長谷川京子が9月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】長谷川京子「彩りが綺麗」と話題の手作り弁当
長谷川は「2学期。お弁当作りがまた始まった。。」とつづり、写真を投稿。そぼろと卵の2色ご飯にタコさんウインナー、ミニトマト、ほうれん草のソテーなどが詰められた手作り弁当を披露した。
この投稿に、ネット上では「お弁当作りお疲れ様です」「彩りが綺麗」「理想のお弁当」「真似したい」「愛情伝わる」といった声が寄せられている。
長谷川は、2008年10月にポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と結婚し、2009年5月に長男、2012年1月に長女が誕生。その後、2021年10月に新藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】長谷川京子「彩りが綺麗」と話題の手作り弁当
◆長谷川京子、手作り弁当披露
長谷川は「2学期。お弁当作りがまた始まった。。」とつづり、写真を投稿。そぼろと卵の2色ご飯にタコさんウインナー、ミニトマト、ほうれん草のソテーなどが詰められた手作り弁当を披露した。
長谷川は、2008年10月にポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と結婚し、2009年5月に長男、2012年1月に長女が誕生。その後、2021年10月に新藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】