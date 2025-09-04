ばんばんざい・みゆ、切りっぱなしボブで雰囲気ガラリ「印象変わる」「似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/04】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが4日、自身のInstagramストーリーズを更新。パツッと切りそろえたボブヘアを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】ばんばんざい・みゆ、雰囲気一変切りっぱなしボブヘア
みゆは「バツンと」とコメントし、パツッと切りそろえたボブヘアスタイルを披露。肩くらいの長さから顎ラインの長さまでカットされている。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「可愛い」「イメチェン成功」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ばんばんざい・みゆ、雰囲気一変切りっぱなしボブヘア
◆みゆ、ヘアカット報告
みゆは「バツンと」とコメントし、パツッと切りそろえたボブヘアスタイルを披露。肩くらいの長さから顎ラインの長さまでカットされている。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「可愛い」「イメチェン成功」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】