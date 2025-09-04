ロングのみゆ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/04】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが4日、自身のInstagramストーリーズを更新。パツッと切りそろえたボブヘアを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】ばんばんざい・みゆ、雰囲気一変切りっぱなしボブヘア

◆みゆ、ヘアカット報告


みゆは「バツンと」とコメントし、パツッと切りそろえたボブヘアスタイルを披露。肩くらいの長さから顎ラインの長さまでカットされている。

この投稿に、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「可愛い」「イメチェン成功」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】