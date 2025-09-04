ミセス藤澤涼架、『めざましテレビ』9月のエンタメプレゼンターに！ 「“今日のわんこ”を、出演しながら見られるのがうれしい」
Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が、朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系／毎週月〜金曜5時25分）で9月のエンタメプレゼンターを務めることが発表された。初回の生出演は9月5日となる。
【動画】ミセス・藤澤涼架がショパン役で映画初出演！ バカリズム脚本『ベートーヴェン捏造』特別映像解禁
2018年6月からスタートした『めざましテレビ』のマンスリーエンタメプレゼンターは、俳優・アイドル・芸人など、日本のエンターテインメント界で活躍している方々をキャスティング。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」、「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを行う。7時台はMCの1人として企画コーナーから番組終了まで出演。プレゼンターとして軽部アナの隣で一緒に情報を伝え、時には掛け合いながらコーナーを展開する。
藤澤涼架はMrs. GREEN APPLEのキーボード担当。長野県出身。Mrs. GREEN APPLEはデビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、さまざまなプロジェクトを敢行中。７月にアニバーサリーベストアルバム『10』をリリースし、2日間で10万人を動員するライブを神奈川・山下ふ頭特設会場で行った。全国で展覧会を開催し、また日本人アーティスト史上初めて、ライブフィルムとドキュメンタリーの2作の映画を11月に同時公開する他、10月から12月にかけて12公演で55万人を動員予定の過去最大規模となる5大ドームツアーを開催する。今年7月には、史上初のストリーミング再生数100億回超えを記録するなど、音楽チャートを席巻中だ。
エンタメプレゼンターとしてやってみたいことは聞かれた藤澤は、「動物が大好きなので、『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。そして普段は（言葉が）かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです」と意気込んでいる。
『めざましテレビ』は、フジテレビ系にて毎週月〜金曜5時25分放送。
藤澤、チーフプロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）
――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
「ものすごく嬉しかったです。あの『めざましテレビ』にマンスリーエンタメプレゼンターで出演させていただけるということで、うれしいと同時に背筋が伸びる思いですが、しっかり頑張りたいと思います」
――メンバーの大森元貴さん、若井滉斗さんの反応は？
「とても喜んでくれました。それと同時に、普段（言葉が）かみかみであったり、おっちょこちょいなところもあるので心配もされました」
――早起きは得意ですか？
「ミセスのメンバー3人の中では得意な方なのですが、早朝から元気よく過ごせるのか？ドキドキではあります」
――『めざましテレビ』のイメージは？
「物心つく前からずっと放送されているので、僕にとってすごく安心感のある番組です」
――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
「動物が大好きなので、『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。そして普段は（言葉が）かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです」
――エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？
「僕ら世代にとって軽部さんは、朝に“いってらっしゃい”をしてくれるお父さんのような存在です。変わらずお元気でお仕事されている姿がいつもすてきです」
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
「マンスリーエンタメプレゼンターということで1ヵ月、皆さんの朝にお供させていただきます。僕で大丈夫かな？という気持ちもありますが、皆さんに少しでも多くの笑顔を届けられたらと思います。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします」
■チーフプロデューサー・佐々木 渉（フジテレビ）
「今月のエンタメプレゼンターは、国民的アーティスト、 Mrs. GREEN APPLE の藤澤涼架さん！ 卓越したミュージシャンとしての才能だけでなく、映画に初出演したり、バラエティなどマルチに大活躍されていて、どんなプレゼンをしてくださるのか今から楽しみです。さらには、故郷・長野やアニマルをこよなく愛し、いつも笑顔で癒やしてくれる、“りょうちゃん”の人間的な魅力も、たっぷりお伝えしていきます。藤澤さんが、『めざましテレビ』と奏でる予測不可能な“ハーモニー”に、ぜひご期待ください！」
【動画】ミセス・藤澤涼架がショパン役で映画初出演！ バカリズム脚本『ベートーヴェン捏造』特別映像解禁
2018年6月からスタートした『めざましテレビ』のマンスリーエンタメプレゼンターは、俳優・アイドル・芸人など、日本のエンターテインメント界で活躍している方々をキャスティング。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」、「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを行う。7時台はMCの1人として企画コーナーから番組終了まで出演。プレゼンターとして軽部アナの隣で一緒に情報を伝え、時には掛け合いながらコーナーを展開する。
エンタメプレゼンターとしてやってみたいことは聞かれた藤澤は、「動物が大好きなので、『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。そして普段は（言葉が）かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです」と意気込んでいる。
『めざましテレビ』は、フジテレビ系にて毎週月〜金曜5時25分放送。
藤澤、チーフプロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）
――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
「ものすごく嬉しかったです。あの『めざましテレビ』にマンスリーエンタメプレゼンターで出演させていただけるということで、うれしいと同時に背筋が伸びる思いですが、しっかり頑張りたいと思います」
――メンバーの大森元貴さん、若井滉斗さんの反応は？
「とても喜んでくれました。それと同時に、普段（言葉が）かみかみであったり、おっちょこちょいなところもあるので心配もされました」
――早起きは得意ですか？
「ミセスのメンバー3人の中では得意な方なのですが、早朝から元気よく過ごせるのか？ドキドキではあります」
――『めざましテレビ』のイメージは？
「物心つく前からずっと放送されているので、僕にとってすごく安心感のある番組です」
――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
「動物が大好きなので、『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。そして普段は（言葉が）かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです」
――エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？
「僕ら世代にとって軽部さんは、朝に“いってらっしゃい”をしてくれるお父さんのような存在です。変わらずお元気でお仕事されている姿がいつもすてきです」
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
「マンスリーエンタメプレゼンターということで1ヵ月、皆さんの朝にお供させていただきます。僕で大丈夫かな？という気持ちもありますが、皆さんに少しでも多くの笑顔を届けられたらと思います。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします」
■チーフプロデューサー・佐々木 渉（フジテレビ）
「今月のエンタメプレゼンターは、国民的アーティスト、 Mrs. GREEN APPLE の藤澤涼架さん！ 卓越したミュージシャンとしての才能だけでなく、映画に初出演したり、バラエティなどマルチに大活躍されていて、どんなプレゼンをしてくださるのか今から楽しみです。さらには、故郷・長野やアニマルをこよなく愛し、いつも笑顔で癒やしてくれる、“りょうちゃん”の人間的な魅力も、たっぷりお伝えしていきます。藤澤さんが、『めざましテレビ』と奏でる予測不可能な“ハーモニー”に、ぜひご期待ください！」