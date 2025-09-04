ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』創刊号が9月30日に発売決定 櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）が表紙に登場
ガールズカルチャー雑誌『BEEEEM（ビーーーム）』の創刊号が、9月30日に発売されることが決定した。きょう9月4日より予約が開始している。
【画像】「可愛すぎるて…」鎮西寿々歌、“新ヘア”ボブショット
表紙＆巻頭特集には、2026年2月に東京ドーム公演を控えるFRUITS ZIPPERの櫻井優衣が登場。ロングインタビューと撮り下ろしグラビアを通して、「アイドルという生き方」に迫る。
中面では、井上玲音＆江端妃咲（Juice=Juice）、熊崎晴香＆佐藤佳穂（SKE48）、窪田七海＆北原もも（OCHA NORMA）、塩釜菜那＆八木仁愛＆杉浦英恋（僕が見たかった青空）、CiON、fav me、大熊和奏（Spileben）、Mumeixxx、松本直美（バルドラール浦安ラス・ボニータス）、高嶺のなでしこといった、時代を切り拓くアイドルやアーティストたちが多数登場。撮り下ろしインタビューが掲載される。
さらに、特集ではこの夏の大型フェスをフィーチャー。『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025』特集では、アイドリング!!!、わーすた、虹のコンキスタドール、マジカル・パンチライン、Peel the Apple、可憐なアイボリー、ファントムシータ、AOAOらへのスペシャルインタビューを収録。『LuckyFes’25』のバックヤードインタビューには、FRUITS ZIPPER、私立恵比寿中学、つばきファクトリー、AMEFURASSHI、IS:SUE、MYERAが登場する。
スペシャルグラビア企画には、SKE48卒業後も多方面で活動を続ける北野瑠華が出演。撮影は、26時のマスカレイド元リーダーで現在フォトグラファーとしても活躍する江嶋綾恵梨が担当している。
豪華ラインナップと独自企画が詰まった新雑誌『BEEEEM』創刊号に注目が集まる。
