甘辛ミックスがちょうどいい。人気の「マリークワント × PUBLUX」コラボに新作がお目見え
「MARY QUANT（マリークワント）」と、ストリートブランド「PUBLUX（パブリュクス）」のコラボコレクションに新作がお目見え！
PUBLUX公式オンラインストア「Daytona Park」で販売がスタートしたほか、9月5日（金）より、FREAK’S STOREの一部店舗で開催されるポップアップにも登場します。
マリクワ×PUBLUXのコラボが安定のかわいさ
いま着たいリアルクローズを自由な感性で提案する、ジェンダーレスブランドのPUBLUX。
直感を大切に、“自由に 自分らしく”というスピリッツを掲げるマリークワントとのコレクションは、登場するたび話題になる人気コラボです。
完売必至な人気アイテムをチェック！
この夏大人気だった「ナイロン ショルダーバッグ」（税込8998円）には、新色の『チャコールグレー』が登場。青みのある暗めのグレーで、甘すぎずどんな服にも合わせやすい万能カラーです。
タブレットやA4が入るサイズ感だから、お仕事や学校などで活躍する予感。
常に予約完売だった「メリージェーン スニーカー」（税込9900円）には、スエード素材を取り入れた『ブラックスエード』と『ブラウンスエード』が新しくラインナップ。
6cmのボリュームソールで、さりげなくスタイルアップもできちゃいますよ。ベルクロデザインで着脱もラクラク。
「レイヤード風 ニットカーデ」（税込6996円）は、一着でバイカラーのレイヤードコーデが完成します。デザイン性がありながらもシンプルなフォルムで、どんなボトムスにも合わせやすい着回し力が魅力的…！
体のラインを程よく拾うコンパクトなサイズ感なので、着るだけで洗練されたシルエットが叶っちゃいます。
なめらかな肌触りのレーヨン混素材を使っていて、着心地もよさそうですよ。
オフホワイト／グレー／ブラック／ワインレッド／ネイビーと豊富なカラーで展開され、どれもトレンド感たっぷりです◎
「ワンポイント刺繍 ニット ポロシャツ」（税込6996円）は、ウールライクな生地感とシワになりにくい素材が特徴。
衿のラインと胸元のワンポイント刺繍がアクセントになった、シンプルながらも着るだけでおしゃれに決まる一枚です。
カラーは、チャコールグレー／ベージュ／ピンク／サックスブルーがそろいます。
「花ワッフル ロゴスウェット」（税込6996円）は、スウェットのカジュアルな雰囲気にデイジーデザインがプラスされた、本コラボならではのデザイン。
丈感は長すぎず、ベーシックに着こなせますよ。
使い勝手◎なニットや巾着バッグ
ニットは他にも、2型がカラバリ豊富にラインナップしています。
「ジャガードニット」（税込6996円）は、マリクワのアイコンであるデイジーがもこもこ仕様になっていて、秋冬らしくてキュート！
「ロゴ刺繍ビッグシャツ」（税込7997円）とセットで着るのもおすすめ。ミニスカートやハーフパンツと合わせて、チュニックワンピ風に着こなすとかわいいですよ。
メンズっぽさのある生地で作られたビッグシャツは、衿を抜いて着た時のシルエットに丸みがでるよう仕上げられているから、羽織としてもとってもおしゃれです。
「スウェットライクニット」（税込6996円）は、とにかくストレスフリーな着心地が欲しい人にうってつけ。
ゆったりとした身幅とアームホールで重ね着しやすいから、冬場も暖かく快適に過ごせそうですね。
「フラワースタッズ ナイロン 巾着バッグ」（税込6996円）は、PUBLUXらしいカジュアルな巾着バッグにマリクワのデイジーモチーフのスタッズがあしらわれた、マットな質感の巾着バッグ。
二つ折り財布やリップなど必需品をコンパクトに持ち運べます。
ショルダーバッグとして使ったり、ショルダー部分を取り外して巾着として使ったりと、シーンによって使い分けられるのもグッド。巾着はお祭りなどでも重宝しそうですね。
甘めの「マリクワ」×カジュアルな「PUBLUX」コラボが丁度いい〜
マリクワ×PUBLUXコラボアイテムは、かわいいだけでなく、着回し力もバッチリな優秀なものばかり。
ラフなテイストと甘めの要素がミックスした、コラボならではのアイテムを、売り切れる前にぜひ特設ページでチェックしてみてくださいね。
特設ページ
https://www.daytona-park.com/
参照元：株式会社デイトナ・インターナショナル プレスリリース
PUBLUX公式オンラインストア「Daytona Park」で販売がスタートしたほか、9月5日（金）より、FREAK’S STOREの一部店舗で開催されるポップアップにも登場します。
マリクワ×PUBLUXのコラボが安定のかわいさ
いま着たいリアルクローズを自由な感性で提案する、ジェンダーレスブランドのPUBLUX。
完売必至な人気アイテムをチェック！
この夏大人気だった「ナイロン ショルダーバッグ」（税込8998円）には、新色の『チャコールグレー』が登場。青みのある暗めのグレーで、甘すぎずどんな服にも合わせやすい万能カラーです。
タブレットやA4が入るサイズ感だから、お仕事や学校などで活躍する予感。
常に予約完売だった「メリージェーン スニーカー」（税込9900円）には、スエード素材を取り入れた『ブラックスエード』と『ブラウンスエード』が新しくラインナップ。
6cmのボリュームソールで、さりげなくスタイルアップもできちゃいますよ。ベルクロデザインで着脱もラクラク。
「レイヤード風 ニットカーデ」（税込6996円）は、一着でバイカラーのレイヤードコーデが完成します。デザイン性がありながらもシンプルなフォルムで、どんなボトムスにも合わせやすい着回し力が魅力的…！
体のラインを程よく拾うコンパクトなサイズ感なので、着るだけで洗練されたシルエットが叶っちゃいます。
なめらかな肌触りのレーヨン混素材を使っていて、着心地もよさそうですよ。
オフホワイト／グレー／ブラック／ワインレッド／ネイビーと豊富なカラーで展開され、どれもトレンド感たっぷりです◎
「ワンポイント刺繍 ニット ポロシャツ」（税込6996円）は、ウールライクな生地感とシワになりにくい素材が特徴。
衿のラインと胸元のワンポイント刺繍がアクセントになった、シンプルながらも着るだけでおしゃれに決まる一枚です。
カラーは、チャコールグレー／ベージュ／ピンク／サックスブルーがそろいます。
「花ワッフル ロゴスウェット」（税込6996円）は、スウェットのカジュアルな雰囲気にデイジーデザインがプラスされた、本コラボならではのデザイン。
丈感は長すぎず、ベーシックに着こなせますよ。
使い勝手◎なニットや巾着バッグ
ニットは他にも、2型がカラバリ豊富にラインナップしています。
「ジャガードニット」（税込6996円）は、マリクワのアイコンであるデイジーがもこもこ仕様になっていて、秋冬らしくてキュート！
「ロゴ刺繍ビッグシャツ」（税込7997円）とセットで着るのもおすすめ。ミニスカートやハーフパンツと合わせて、チュニックワンピ風に着こなすとかわいいですよ。
メンズっぽさのある生地で作られたビッグシャツは、衿を抜いて着た時のシルエットに丸みがでるよう仕上げられているから、羽織としてもとってもおしゃれです。
「スウェットライクニット」（税込6996円）は、とにかくストレスフリーな着心地が欲しい人にうってつけ。
ゆったりとした身幅とアームホールで重ね着しやすいから、冬場も暖かく快適に過ごせそうですね。
「フラワースタッズ ナイロン 巾着バッグ」（税込6996円）は、PUBLUXらしいカジュアルな巾着バッグにマリクワのデイジーモチーフのスタッズがあしらわれた、マットな質感の巾着バッグ。
二つ折り財布やリップなど必需品をコンパクトに持ち運べます。
ショルダーバッグとして使ったり、ショルダー部分を取り外して巾着として使ったりと、シーンによって使い分けられるのもグッド。巾着はお祭りなどでも重宝しそうですね。
甘めの「マリクワ」×カジュアルな「PUBLUX」コラボが丁度いい〜
マリクワ×PUBLUXコラボアイテムは、かわいいだけでなく、着回し力もバッチリな優秀なものばかり。
ラフなテイストと甘めの要素がミックスした、コラボならではのアイテムを、売り切れる前にぜひ特設ページでチェックしてみてくださいね。
特設ページ
https://www.daytona-park.com/
参照元：株式会社デイトナ・インターナショナル プレスリリース