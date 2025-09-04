台風15号（ペイパー）は4日は北よりへ進み、九州に最接近する見込みです。その後は東よりに進路を変え、5日(金)にかけては近畿、東海、関東へと大雨をもたらす雨雲が移りそうです。

台風15号は、4日午後1時現在、種子島の南東およそ40キロにあって1時間に20キロの速さで北北東に進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。

台風は、5日午前0時には宮崎県延岡市沖に進む予想です。海の水温が高いことからかなり暖かく湿った空気が熱帯低気圧や台風に流れ込み、周辺では大気の状態が不安定になりそうです。大雨が特徴の台風です。

今後の雨と風の予想ですが、4日は九州・四国に接近し、台風の中心の東側にあたるところでは雨が強まりそうです。

5日未明からは近畿に接近し、5日の午前中は近畿や東海では発達した雨雲がかかりそうです。

【5日正午までに予想される24時間降水量（多い所）】

東北地方 120ミリ

関東甲信地方 150ミリ

北陸地方 120ミリ

東海地方 250ミリ

近畿地方 250ミリ

中国地方 120ミリ

四国地方 300ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部 180ミリ

九州、四国、東海では、台風の影響で線状降水帯が発生し大雨の危険度が高まるおそれがあります。

4日は西日本の太平洋側を中心に大雨になるところがあるでしょう。

台風15号は5日以降東海や関東に向かう予想です。予報円は台風の中心が70％の確率で入ることを示したものですが、週末の時点では若干幅がある状態です。

5日にかけて太平洋側で雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。5日の昼前からは関東で雨が激しく降りそうです。台風については、最新の情報に注意をするようにしてください。