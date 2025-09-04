「感覚だけどポルトガルくらい強そう」米国遠征中の森保ジャパン練習動画が大きな話題に「主力級の選手がガッポリ抜けたのに、全然絶望的じゃない」
９月にメキシコ代表（現地時間６日）、アメリカ代表（同９日）と戦う森保ジャパン。アメリカのカリフォルニア州で全体トレーニングを実施中だ。
その様子をYouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』ではダイジェストで公開している。前田大然、菅原由勢が合流した始動２日前の映像も大きな話題となり、コメント欄にはファン・サポーターの様々な声が寄せられた。
「長谷部さんと堂安はフランクフルトの新旧背番号20番同士だから、一緒にトレーニングしてるの胸熱」
「佐野兄弟が一緒にやってるのいいね」
「東京世代より下が実力つけて奪いにきてるのがアツい」
「主力級の選手がガッポリ抜けたのに、全然絶望的じゃない。なんだこの感覚」
「ザイオンに期待しかない」
「上田いつ見ても下半身のゴツさすごい。そりゃあんなに相手背負えるよな」
「感覚だけどポルトガルくらい強そう。マジで強豪国といえるメンツになってるのはすごいよね」
「三笘やっと全体練習おる」
「長友の賛否あるけど、彼は代表に絶対に必要だよな」
来年ワールドカップの開催国でのテストマッチは、日本代表にとって有意義なゲームになるはず。ここで連勝して、自信を掴んでほしい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
