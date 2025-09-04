アーティストグループ「Number_i」の平野紫耀さんが、自身のインスタグラムにお気に入りのメイクアイテムを投稿しています。



【写真を見る】【 平野紫耀 】気分を上げたい日には「44番」 スーツ姿に笑顔とピンクのプランパーでフォロワー悶絶「最強すぎる」





平野さんは、黒のシャツに黒のセットアップスーツを着こなし、深い赤に染めたヘアと合わせて、コンクリートの壁の前で隙なくポーズ。その手指には、ピンク色の液体が詰まった銀色に輝くボトルが挟まっています。

平野さんは「気分を上げたい日におすすめ」として、このお気に入りコスメ「グロスプランパー」「44番」が「どんなシーンにもマッチ」と綴っています。







平野さんは、大人のムードをたたえた1枚目とはまた違った、いたずらっぽい笑みを2枚目と5枚目で見せていて、フォロワーからは「まって顔面最強すぎる」「スーツ姿かっこえぇ」「笑顔可愛い」「秒で購入」「せかいいちかっこよくてありがとう」など、賛美のリプライが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】