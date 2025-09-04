トヨタが新「ノア／ヴォクシー」を発表！ 大人気の全長4.7m級「ちょうどイイサイズのミニバン」！ 初の「一部改良」で“どこ”が変わった!?

どこが変わったの!? 新ノア／ヴォクシーに加えられた改良ポイントとは

トヨタは2025年9月2日、「ノア」と「ヴォクシー」の一部改良モデルを公表しました。

現行型は2022年1月の登場以来、常に納車待ちが続くほどの大ヒット作となっています。

デビューから3年以上が経過し、ようやく登場した初の一部改良モデルですが、どういった点が進化したのでしょうか。

トヨタ「ノア／ヴォクシー」がデビュー3年で一部改良実施！［※画像は一部改良前モデル（ボディカラー：メタルストームメタリック）］

ノアは初代が2001年11月に登場したミドルクラスミニバンで、兄弟車としてヴォクシーも展開されています。

4代目となる現行型は、新世代「TNGA」プラットフォームの採用でクルマとしての基本性能を大幅に高めたうえ、先進運転支援「トヨタセーフティセンス」も機能向上を果たすなど、大きく変革を遂げたモデルです。

パワーユニットは、1.8リッターガソリン＋モーターのハイブリッド車（HEV）と、2リッターガソリンエンジン車で、FFを基本に4WD（HEVはE-Four）を設定しています。

まずは、ノア／ヴォクシー共通の変更点から紹介していきましょう。

まず、人気のホワイトのボディカラーが変更となりました。改良前の従来モデルでは「ホワイトパールクリスタルシャイン（070）」でしたが、改良後は「プラチナホワイトパールマイカ（089）」へと変わっています。

メーカーオプションでは、セットオプションに変更点が多数出ました。

まず改良前は、「カラーヘッドアップディスプレイ」とセットオプションになっていた「デジタルインナーミラー」（「S-Z」グレード）が、単独選択可能となっています。

また、S-Zの「ヘッドアップディスプレイ」は、「アドバンストドライブ＋緊急時操舵支援＋フロントクロストラフィックアラート＋レーンチェンジアシスト」とのセットオプションに変更。そして、これまでメーカーオプションだった「ブラインドスポットモニター」は、S-Zと「S-G」グレードで標準装備と変わっています。

ナビ・オーディオ関係では、ETC2.0ユニットが「X」グレードにも標準装備され、全車標準装備になりました。また、S-Zでは「ディスプレイオーディオPlus」（10.5インチHDディスプレイ）がメーカーオプション設定から標準装備へ変わっています。

これに伴い、S-ZではフルセグTVも標準化されました。

またS-Gではメーカーオプションだったバックガイドモニターが標準装備化。

Xには、ワンタッチスイッチ付きパワースライドドア（助手席）が標準設定となっています。さらにこれまで「ワイヤレスキー」だったところ、「スマートエントリー（スマートキー2個）」標準装備に変更されています。

さらにHEV（ハイブリッド）モデルのアクセサリーコンセント100V・1500W搭載車には、給電アタッチメントの設定が追加されました。

ノア／ヴォクシーHEVモデルのガソリン満タン時の電力供給時間は約6.0日。災害時には、車中泊から電力供給まで、様々な面で役に立ちます。

また、介護福祉車両として役立つ「ウェルキャブ」シリーズに、ノア／ヴォクシーのS-Zが追加となりました。

ショートスロープの追加と電動ウィンチに改良が施され、使いやすく選びやすいクルマへと変わっています。

なお新ノアの価格（消費税込み、以下同）は283万300円から414万9200円まで。

新ヴォクシーの価格は381万5900円から421万9600円です。

今回の一部改良にあわせ、グレードによって13万2300円から25万9800円の価格上昇となっています。

「ノア」だけの変更点もあり！

続いてノアの単独変更点です。

まず、ノアだけに存在していた標準デザインの「Z」「G」の各グレードが廃止されました。

全4色展開となった新「ノア」

これにより、エアロデザインのS-Z／S-Gと標準デザインXの3グレード展開へと変わっています。

また、ボディカラーが7色から4色展開へ縮小されています。

廃止となったのは、「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン（220）」、ノア専用色の「レッドマイカメタリック（3R3）」と「スティールブロンドメタリック（4X1）」の3色です。

ヴォクシーもスパークリングブラックパールクリスタルシャインと、専用色「マッシブグレー」が廃止となっています。

したがってノア／ヴォクシー共にボディカラーは、「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」に統一されました。

※ ※ ※

両車の「ディーラーオプション」にも変化がありました。

追加されているのは「士別フィン」という空力パーツ。北海道の士別（しべつ）にあるトヨタ試験場で開発されたことに由来します。

シート状のフィンを車両底へ複数枚取り付けることで、走行安定性を向上させるものです。

また、ディスプレイオーディオ用の専用保護フィルム、クリーンシーリングライト（ナノイーX搭載）など、快適系のオプションも追加されています。

安全装備や快適装備が標準化され、さらに魅力が高まった新ノア／ヴォクシー。さらに注目が集まり、販売も引き続き好調に推移しそうです。