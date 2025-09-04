元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が、4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新YouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」を開設し、そこで「堀江貴文vsフジテレビ 20年目の真実」というタイトルの動画を6日午後8時に公開することを告知した。

鈴木氏はXに「今週土曜日20時公開 Youtube タイトルは『堀江貴文vsフジテレビ 20年目の真実』と言います。衝撃の予告編 チャンネル名は『鈴木おさむに全部ハナシます』」と記述。新チャンネルのURLを公開するとともに、「堀江貴文vsフジテレビ 20年目の真実」の予告ショート動画をアップした。

当該予告動画では鈴木氏と堀江氏が対談しているようなシーンや、再現ドラマの一部、堀江氏のコメントの一部などが映画の予告編のような雰囲気で紹介されている。「堀江貴文vsフジテレビ 20年目の真実」は05年に起きた、堀江氏が当時社長だったライブドアによるニッポン放送株取得・フジテレビ買収騒動について、再現ドラマなども交えつつ、堀江氏が鈴木氏らに対し、今語れる真実などを明かすような内容とみられる。

予告動画のテロップでは「今だからこそ語れる20年前の真実 フジテレビ買収騒動」「これは、テレビでは話せない話」「語られないままだった業界の現実」「喋るたびに、業界が青ざめる」などの文言が表示され、ナレーションでは「これをテレビで語ったら、あなたは業界にいられない。だから今、YouTubeでしかできない対談がある」などと紹介されている。

そして堀江氏が「これ、（昔に再現ドラマ）作ったらテレビ業界から干されてた」と刺激的な内容を話しているシーンも流れる。

新チャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」の説明文には「語られざる過去・隠された真実・事件・秘密・初告白など 鈴木おさむが、当事者をゲストに迎え、徹底深掘り！再現VTRも交え、リアルさを追求！ テレビでは実現できない挑戦を、YouTubeで！」などと書かれている。