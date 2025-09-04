NiziU、約2年4か月ぶりのフルアルバム『New Emotion』リリース決定！タイトル曲は『♡Emotion』

NiziUが、約2年4か月ぶりにフルアルバムをリリースする。

【写真】MISAMOxNiziUの“豪華ツーショット”

NiziUは、11月19日に3rdフルアルバム『New Emotion』をリリースする。2023年にリリースされた2ndフルアルバム『COCONUT』以来約2年4か月ぶりとなる今回のフルアルバムは、NiziUだけが表現できる感情で、新しいストーリーを描き出す作品となっている。

新アルバムには、SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いたタイトル曲『♡Emotion』や、今年3月にリリースした韓国2ndシングル『LOVE LINE』の収録曲『What if』の日本語バージョン『What if -Japanese ver.-』などが収録される。その他の収録曲の情報は順次発表予定だ。

（写真＝JYPエンターテインメント）

さらに、収録曲『What if -Japanese ver.-』は9月6日午前0時に先行配信される。8月に東京・大阪で開催された日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」でサプライズ披露された同楽曲をアルバムリリース前に楽しめるとあって、ファンの期待が高まっている。

なお、NiziUは9月6日・7日の東京・府中の森芸術劇場 どりーむホールでの公演を皮切りに、初の全国ホールツアー「NiziU Live with U 2025」の幕を開ける。一般チケット販売と同時に全会場完売を記録した“NiziU史上最多公演数”となるこのツアーに、注目が集まっている。