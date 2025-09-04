なにわ男子・高橋恭平「推し」と2人で初の食事へ「調子乗って…」裏話も明らかに
【モデルプレス＝2025/09/04】なにわ男子の公式YouTubeチャンネルが2日に更新された。高橋恭平が、timeleszの橋本将生と2人で食事に行ったことを明かした。
【写真】なにわ高橋恭平「推し」公言の人気アイドル
「なにわ男子の個人年表 高橋恭平編」と題された動画の中で、生まれてから現在に至るまでの出来事や出会いなど個人の年表を発表した高橋は、「最近推しとサシで飯行った」と告白。大橋和也が「（松島）聡ちゃんたちのグループ。timeleszのあの子やろ？橋本！」と推測すると、高橋は「橋本将生くんとサシで飯行った。焼肉行きました」と以前から推しを公言していた橋本と食事に行ったことを明かした。
そして、高橋は「ちょっと調子乗って自分のつけてるネックレスあげちゃった」と橋本にネックレスをプレゼントしたことを口に。「アクセサリーの話をしてた。『恭平くんやっぱカッコいいですよね』みたいに言われて舞い上がっちゃって『初めてって今日しかないしな』って…。めっちゃカッコつけちゃった。そこそこいいやつ」とネックレスを外す仕草をしながらプレゼントした時のことを振り返った。
高橋と橋本は同い年で「趣味とかもめっちゃ一緒やった。ゲーム好きやし」と共通点が多かったそう。高所恐怖症も一致していたといい、橋本に「ライブでめっちゃ高かったですよね。俺絶対無理ですもん」と言われ「俺も無理」と返したと話した。（modelpress編集部）
