堀未央奈、シースルーオフショルで素肌輝く「デコルテが綺麗」「ガーリー」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】元乃木坂46で女優の堀未央奈が3日、自身のInstagramを更新。シースルーのオフショルダー姿で美しい肌を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】堀未央奈、色白素肌透ける衣装姿
堀は「明日 9／4 21：00〜ABEMA『夏の恋リア祭り2025』放送です！」と告知し、「日々いろんな恋リアを見る恋リアヲタクなのでとっても楽しかったです」とコメント。シースルーのオフショルダーの衣装を着用し、美しいデコルテや素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「デコルテが綺麗」「可愛すぎる」「ガーリーな雰囲気で素敵」「髪型も似合ってる」「お人形さんみたい」「透明感がすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
