今井翼、豪華手巻き寿司披露「鮮度高そうなネタがたくさん」「お店みたい」
【モデルプレス＝2025/09/04】俳優の今井翼が3日、自身のInstagramを更新。手巻き寿司を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】今井翼「お店みたい」手巻き寿司豪華ネタズラリ
今井は「手巻き寿司。ネタは湘南産の生しらす、いくら、ウニなど」と豪華な食材を使った手巻き寿司を公開。色とりどりの新鮮な海の幸が並ぶ贅沢な食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「豪華すぎる」「食べたい」「贅沢」「鮮度高そうなネタがたくさん」「お店みたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
