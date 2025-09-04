佐久間宣行氏、テレビ東京時代よりも収入が“7〜8倍”に

テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49歳）が、9月3日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ）に出演。テレビ東京時代よりも、収入が7〜8倍になっていると語った。



番組改編期を乗り越えるためのコンサルとして、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏をゲストに迎え、テレビ東京を辞めてからの収入はどれくらい増えたかという質問が出る。



佐久間氏は、テレビ東京でもらっていた給料をバナナ1房として換算すると、「房で言うと7〜8」とコメント。これには番組出演者よりも番組のスタッフが目を輝かせたそうで、「目の前の仕事をやれ！」「お前ら全員が7〜8房もらえるわけではないからね！」という声が上がった。