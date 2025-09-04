「幸せすぎる…」彼女の優しい愛情で泣きそうになった瞬間９パターン
「恋人からの愛情」を感じるツボは人それぞれですが、彼女のちょっとした優しさが、彼氏を猛烈に感動させることもあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性262名に聞いたアンケートを参考に、「『こんなに愛されてたのか…』と彼女の大きな愛情を感じて泣きそうになった瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】仕事でミスをして落ち込んでいる自分を、精一杯励ましてくれたとき
「話を親身に聞いてくれるだけでも嬉しい」（20代男性）など、誰にもグチれない仕事の悩みをしっかり聞いてあげると、感激する彼氏もいるようです。具体的なアドバイスより、「あなたなら大丈夫」と優しく励ますことで勇気をあげられそうです。
【２】自分の誕生日に、見るからに手間のかかる「手作りのプレゼント」をくれたとき
「ブランド品よりもずっと価値がある」（20代男性）など、手間のかかる手作りのプレゼントは、それだけ愛情が伝わりやすいようです。手先が不器用なら、二人の思い出を集めたアルバムなど、アイデア次第で作れるオリジナルなものを考えてみてもよさそうです。
【３】豪華なデートをしたがらず、「将来のために貯めなくちゃ」と言われたとき
「そこまで考えてくれてるんだ」（20代男性）など、結婚を見据えて倹約の意志を伝えることで、感動する彼氏もいるようです。ただし、付き合いたての時期などは逆に「重い」と思われる可能性もあるので、信頼関係が十分深まってからにした方がよさそうです。
【４】将来が不安で悩んでいる自分に、「私はずっと側にいるよ」と言ってくれたとき
「それなら何も怖くないと思った」（20代男性）など、彼氏が将来について悩んでいるタイミングで「ずっと側にいる」という気持ちを伝えると、無条件の愛情を感じさせるようです。ただし、彼氏を心から信頼していなければ口に出せないセリフでしょう。
【５】味の好みや栄養まで考えた手料理を、時間をかけて用意してくれたとき
「好物を覚えていてくれることが嬉しい」（20代男性）など、愛情を伝える手段として手料理は効果的なようです。ちょっとしたお祝いの日などに彼氏の好物をずらりとテーブルに並べれば、彼氏の胃袋まで感動してくれることでしょう。
【６】ずっと前のデートの思い出を楽しげに、昨日のことのように話してくれたとき
「俺との思い出をそこまで大事にしてくれてるなんて」（20代男性）など、昔のデートの内容を詳しく覚えているだけで驚く彼氏もいるようです。記念日などの特別なデートよりも、ごく普通の休日の思い出をさりげなく語ると感動が増しそうです。
【７】風邪で倒れた自分のところに飛んできて、一生懸命看病してくれたとき
「ベタだけど優しさが身にしみた」（20代男性）など、体調を崩したときに駆けつけてあげると、愛情を実感する彼氏は多いようです。そばにいるだけでも安心感を与えられますが、消化のいい食事などを作ってあげれば、より感謝してくれるはずです。
【８】仕事に追われてデートに大遅刻したのに、怒らずに待っていてくれたとき
「徹夜明けで寝坊したのに、４時間も待っててくれるとは」（20代男性）など、やむを得ない事情のある遅刻をにこやかに許してあげると、彼氏は感動するようです。「彼氏を少しでも休ませてあげたい」という優しさが、笑顔から伝わるのでしょう。
【９】デートプランがこけても、「二人で居られれば幸せ」と笑ってくれたとき
「情けない気持ちが救われた」（20代男性）など、彼氏のデートプランが微妙だった場合に一言フォローすることで、感激する彼氏もいるようです。「上手にリードしなくては」と気負っている彼氏ほど、一緒に居られる幸せを噛み締めてくれそうです。
彼氏が恋人に求めている愛情は、物質的なことよりも精神的な安心感や信頼感のようです。彼氏が困っているときや、辛い思いをしているときこそ、深い愛情を伝えるチャンスなのかもしれません。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計262名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
