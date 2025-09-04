【1/12 ドゥカティ スーパーレッジェーラV4 with RACING KIT】 10月11日発売予定 価格：4,620円

タミヤはプラモデル「1/12 ドゥカティ スーパーレッジェーラV4 with RACING KIT」を10月11日頃に発売する。価格は4,620円。

本商品は2020年2月に発表された「ドゥカティ スーパーレッジェーラV4」のサーキット仕様。「ドゥカティ スーパーレッジェーラV4」は最高の公道走行可能モデルとしてパニガーレV4をベースに軽量化を徹底追求している。エンジンは「デスモドロミック･バルブタイミング･システム」を採用した998ccのV型4気筒。サーキット用のアクラポヴィッチ製エキゾーストを装着することで最高出力234馬力を発揮する。

プラモデルではミラーやウインカーなどを取り外したサーキット仕様をモデル化。複雑な取りまわしのアクラポヴィッチ製排気管は組み立てやすさを追求、クラッチカバーからのぞくクラッチ本体は塗り分けに配慮した2部品構成となっている。