会議前の「ド忘れ」、プレゼン中の「言葉の詰まり」。それは、単なる疲労や二日酔いのせいではありません。あなたの脳で静かに始まっている恐ろしい病気のサインであり、キャリアを失いかねない「若年性認知症」の入り口です。本記事では、幸町歯科口腔外科医院院長の宮本日出氏が、最新研究をもとに「脳の老化」と「口腔ケア」の密接な関係を解き明かします。

歯磨き時の出血は、若年性認知症の“静かな始まり”かもしれない

「最近、歯磨きのときに血が出るんです。痛みもないし、忙しいから放っておいたのですが……」

夏の暑さが和らいできたある日の歯科医院。都内で会社を経営する香川さん（仮名／48歳男性）が2年ぶりに受診しました。

その後、歯科医師が普段の生活状況について聴いていると、急に小声になってこういいました。

「先生、少し前に『若年性認知症』がネットニュースで取り上げられたのを知っていますか？ 僕もよくお酒を飲むし、仕事でのストレスも多いから、なんだか怖くなってしまってね」

同じような不安を抱えているビジネスパーソンは、香川さんだけではないはずでしょう。

働き盛りの世代にも忍び寄る「認知症」

2025年3月に発表されたある論文が、衝撃的なデータを公表しました。1990年から2021年の約30年間で、40〜64歳の若年性認知症患者が、世界で2倍以上に増加したというのです。さらにこの増加の背景には、飲酒、喫煙、高糖質、さらに、もはや国民病とも囁かれるようになった高BMI（肥満）などが強く関連しているという事実も明らかになりました。

かつて「高齢者の病気」と思われていた認知症は、いまや働き盛りの世代にも静かに忍び寄ってきています。実際、若年性認知症患者は日本国内でも3.5万人以上に上り、年々増加傾向です（厚労省、日本医療研究開発機構）。

若年性認知症の怖いところは、その進行速度。高齢者のケースに比べて、2倍以上の速さで進行するため、早期発見が極めて重要となります。なぜなら、認知症の原因である「アミロイドβ」が、まさに働き盛りの40代後半から、あなたの脳にもこっそりと蓄積しはじめている可能性があるからです。

「最恐の菌」がアルツハイマー型認知症の原因物質を脳へ運ぶ

「アミロイドβ（ベータ）」――皆さんも耳にしたことはあるかもしれません。アルツハイマー型認知症の原因物質とされ、脳に溜まっていくことで神経細胞にダメージを与え、記憶力や判断力の低下を引き起こします。若年性認知症でも最も多いのがアルツハイマー型認知症です。アルツハイマー型認知症は認知症の7割近くを占め、年齢とともに発症する割合が高くなりますが、先述のとおりアミロイドβの体内での蓄積自体は40代後半から始まっています。

そして、アミロイドβと驚くべきつながりがあるのが歯周病です。2012年11月に鹿児島大学を始めとする日本での研究で、アミロイドβと歯周病菌との関連が明らかになり、その後も2023年、2024年に関連論文が発表されています。

歯周病菌は「最恐の菌」といわれ、悪性の強い歯周病菌に蝕まれると小動物は死に至ることさえあります。

歯周病菌が歯ぐきに収まらず、毛細血管から全身に侵入すると、免疫細胞は「危ない奴がきた！」と大騒ぎします。それがきっかけとなり全身で炎症を引き起こすのですが、厄介なのは、それだけではありません。歯周病菌は脳内へも侵入を図り、アミロイドβをせっせと脳内に運び、溜め込みます。つまり認知症への階段を登らせるのです。

歯磨き時の「出血」は危険信号！自覚症状が出たときには手遅れの可能性も

歯周病菌は最恐の菌といいましたが、強力な毒性もあります。しかも歯ぐきの神経を麻痺させるので、歯がグラグラになっても痛みを感じさせません。さらに、歯周病で口臭が出ていても気づかないのは、嗅覚を麻痺させているためです。

このように本人に自覚がないため、歯周病は静かに進行する「サイレントディジーズ」（静かなる病気）といわれています。自覚症状が出たときには重症化していて、すでに手遅れで抜歯しか治療の選択肢がないことが少なくありません。

・歯磨きのときの出血

・歯ぐきの少しの腫れ

つまり冒頭の香川さんの症状も歯周病のサインです。実際、香川さんのような人は多く、診療をしていて「どうして、こんなになるまで放っておいたのか？」と思うことが多々あります。若年性認知症も歯周病も、初期サインは「一見なんでもない症状」なのです。

すでに自覚症状が出ていたら

血液が流れる速度は、太い血管で秒速1mといわれるほど速く、血管の中は「高速道路」状態。歯周病菌は血液に混ざり、この高速道路を使って全身を縦横無尽に駆け巡ります。そして、さまざまな場所で「炎症」という火事を撒き散らし、全身至る所の病気の発症・進行に加担します。

歯周病と関連する病気は認知症だけではありません。糖尿病、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わるものもあります。このほかにも狭心症、がん、骨粗鬆症、動脈硬化、早産・低体重時出産など、枚挙にいとまがありません。

では、香川さんのように、歯ぐきから出血して歯周病が始まっている人はなにをすればいいのでしょうか。

全身で発生する数多くの病気は「炎症」が要因の一つになっています。その「炎症」を撒き散らしている歯周病の対策、つまり炎症の火元をしっかりと鎮静すれば、病気の発生をグッと抑えることが可能です。歯科医院で定期的な口腔ケア（口腔メンテナンス）を継続すれば、歯周病対策だけでなく、全身の健康の維持・増進につながります。

つまり歯医者に定期的に通えば、歯周病はもちろん、心臓や脳も守れるということです。でも、多くの人は歯医者嫌いですから「たかが歯、されど歯」を知っている人があまりにも少ないのが残念です。

歯医者は「未来の健康を左右する最も重要な鍵」があるところです。自分の健康に不安を抱えているなら、まずは「行動」を変えて歯医者に通ってみませんか？

宮本日出

幸町歯科口腔外科医院・院長

歯科医師・歯学博士