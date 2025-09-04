「素敵」14万いいね！『直してほしいところ』を話し合ったカップルが、気づいたこと【ママリ】

「お互いの直してほしいところ言い合おう」カップルの結果に14万いいね

ご紹介するのは、殿(@tonosummer__)さんの投稿です。皆さんは友人やパートナーと「お互いの直してほしいところを言い合う」ことをしたことがありますか？実際にやろうとすると何を言えばいいか出てこず、ちょっと困った経験があるかもしれません。





投稿者・殿さんは、彼氏と焼肉を食べに行った際、ふと「お互いの直してほしいところを言い合おう」となったそう。仲が良いカップルのほほ笑ましいエピソードにほっこりさせられます。

彼氏と焼肉に行ったとき、ふと「お互いの直してほしいところを言い合おう」となったのだけど、お互いマジで1個も思いつかなくて笑いあったし、「これからも高みを目指してゆこうな」で終わった 部活❓

お互いの直してほしいところは思いつかず「これからも高みを目指していこう」で終わったという殿さん。直してほしいところはないから現状維持、ではなくさらに上を目指す点が、まさに部活のようですね。



この投稿には「全国制覇しそうな勢いで草」「強豪校だな」といった、熱い部活を連想したコメントが寄せられていました。パートナーでありチームメイト、という関係はさらに心強い響きですね。



殿さんは「不満があれば都度伝えて、その日のうちに解決する。というルールを取り決めているので、こういう結果になったのかな」と振り返ります。不満は我慢してためず、一緒に解決していくことが仲良しの秘けつなのかもしれませんね。

コンビニ前に黒ずくめ男性と老人、警察がきてわかった真相

ご紹介するのはkeroza emon(@EmonKeroza)さんによるエピソードです。日常の中で「あれ？何事かな？」と気になる光景を目にする瞬間は意外とありますよね。



投稿者のkeroza emonさんは、通勤時にとある光景を見かけたそう。ことの成り行きを見守ると、とってもすてきな結末が待っていたそうですが…？

今朝あった事



上下黒でまとめた服のお兄さんが

杖をついて歩く半袖のお爺さんに付き添うようにして歩いていた

介護かな大変だなと思いつつ見ていたが

私も勤務中なのでそれ以上に思うことは無かった



二人はコンビニの前で立ち止まった

お兄さんはしきりにお爺さんに何か話しかけていた

お爺さんはその都度相槌を打つ

距離が有るので何を話しているかは聞き取れない

しかし、暫くすると自転車に乗ったお巡りさんが

どうもー。と二人に近づいて行った

お兄さんが何かお巡りさんに説明を始めた



そうか

ようやく理解出来た！

お兄さんはお爺さんとは赤の他人で

お爺さんはおそらく痴呆症で

薄着で徘徊しているところを、このお兄さんに保護されたらしいのだ

朝の8時台、誰もが忙しく過ごす時間帯

お兄さんもきっとどこかへ行く途中だったに違いない



世の中も、若い人も

まだまだ捨てたもんじゃ無い

お巡りさんに引き渡しを終えたお兄さんは

その場を離れ駅方面に向い私のそばを通った

私は感情を抑えることが出来ず

お兄さんに

「お疲れ様でした。何かいい事がありますように！」

と伝えて👍✨を差し出した

お兄さんは少し驚いた様子だったが

照れ臭そうにしながら駅へ向かって行った

その後、お巡りさんが四人くらいに増え

さらにその後、息子さんらしい人がお爺さんを引き取りに来ていた

私が見ていたのはそこまで



息子らにもこういう優しい人になって貰いたいものです😌

それにしても

👍✨は今にして思えばちょっと恥ずかしかったかも。

keroza emonさんが見た男性がどのような状況の中で高齢者に寄り添っていたのかは分かりませんが、朝の時間を割いて警察官がくるまで待っていたことは確か。とても優しい男性ですよね。



この投稿には「いい話で良かった」「温かい気持ち」といったリプライがついていました。黒い服の若い男性と高齢者という組み合わせで特殊詐欺の現場では？とドキドキした読者もいたようですが、明るい結末にホッとしたようでした。



他者に優しさを向けた若い男性と、その男性に「お疲れ様」を伝えたkeroza emonさん。どちらもすてきです。こうした温かいシーンが社会の中に増えてほしいと感じさせられる、ほっこりな投稿でした。

「幸せになれ」宿題を出した担任との再会

ご紹介するのは小野寺(@onodera000)さんが投稿したあるエピソードです。卒業式は先生から最後の言葉をもらいますよね。そのときの言葉が心に残っている人もいるかもしれません。はなむけの言葉というのは、心がこもっていてすてきです。小野寺さんのエピソードを早速みてみましょう。

おれの小学校、卒業式の黒板に「最後の宿題:幸せになりなさい」ってガチで書いてあったんだけど、この前同窓会行ったら先生も来てて「じゃあ今からあの時の宿題あつめるぞ～」とか言ってて激アツだった。そしたら友達が「先生！宿題やってきたんですけど家に忘れました」とか言い出してて更に神だった

卒業式の恥ずかしいセリフや、熱いセリフは当時恥ずかしくて素直に受け取れなかったかもしれません。だけど、何年かたって、突然その言葉を思い出したり、かみしめたりして大人になったと感じたことはありませんか？大人になったからからこそ、分かる言葉、受け取れる言葉もたくさんありますよね。



この投稿に対して「時空を超えた素敵なやりとり」「どんな幸せが提出されたの楽しみ」などのリプライが寄せられました。大人同士になった先生と生徒の思う「幸せ」がかみ合った瞬間、とてもすてきですよね。

