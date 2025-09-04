大地真央、ケチャップで描く“目玉焼きアート”に反響「最高のセンス」「食べてしまうのがもったいない」
俳優の大地真央（69）が3日、自身のインスタグラムを更新。目玉焼きを使ったユニークな“オリジナルアート”を披露し、そのユーモアとクオリティにファンから驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】「最高のセンス」大地真央が披露したケチャップで描く“目玉焼きアート”の数々
大地は「秋はまだまだ先でしょうか 目玉焼きオリジナルアート10連続」と切り出し、ケチャップで表情を描いた“目玉焼きアート”を一挙に披露。「ボク4才です タイからきましたー」「国宝（なんでやねん）」など、作品ごとにユーモアあふれるコメントを添え、遊び心いっぱいの投稿となっている。
皿の上に並んだアートは、ケチャップで瞳やリボンをあしらった表情豊かなデザインが特徴で、黄身と白身をパーツとして活かしたユニークなデザインに仕上げている。
コメント欄には「最高のセンスですね」「いずれの目玉焼きも、とっても可愛く愛嬌があり、食べてしまうのがもったいない感じです」「目玉焼きシリーズ大好き」「益々腕上げましたねー」といった声が寄せられ、話題を呼んでいる。
