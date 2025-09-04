モデルの笠井海夏子さんが9月4日に自身のインスタグラムを更新。

29歳の誕生日を迎えたことを明かしました。



【写真を見る】【 笠井海夏子 】 29歳の誕生日 愛車「ハーレーダビッドソン」と笑顔 「もういい大人ということで、かっこいい革ジャンを着てみました！」



笠井海夏子さんは「今日でまたひとつ歳を取りました」と綴ると、愛車のバイクとの2ショット写真をアップ。

続けて「いい一年にします」と、記しました。







そして「もういい大人ということで、かっこいい革ジャンを着てみました！ 牛革だからちょっと重いけどカッコ良い！！」と、綴っています。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます 素敵な1年になりますように！」・「誕生日おめでとう 更なる活躍を応援しています」・「誕生日おめでとうございます これからも楽しいバイクライフ楽しんで下さいね」などの反響が寄せられています。







笠井海夏子さんは、愛車「ハーレーダビッドソン」を洗車する様子など、日々、バイクライフをＳＮＳに投稿。









４月４日の投稿では「FTRの時は可愛いさもある感じでバイク乗りたい思ってたけど、ハーレー乗り始めてから、かっこよく乗りたい欲がすごい出てきてしまった笑！そして FTRの時とは違う、なんていうか、強いボスが守ってくれているような無敵な感じ（笑）アメリカン乗ってる人、そう言う感覚ある人いるかな？あったかくなってきたから遠出したいなぁ」と、その思いを綴っていました。







【担当：芸能情報ステーション】