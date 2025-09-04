コンビニエンスウェアが快進撃！ファミリーマートの半額セール＆新作をチェック

ファミリーマートが展開するオリジナルアパレル「コンビニエンスウェア」が、今年も大きな話題を集めています。売上前年比160％を記録し、さらに感謝を込めた半額セールを8月19日から開催！夏にぴったりのアイテムをお得に購入できるチャンスです。さらに、話題の「ブラウェア」や「やわらかいタオル」など新たなおすすめ商品も登場。毎日の暮らしをちょっと特別にするラインナップをご紹介します。

コンビニエンスウェアが前年比160％超え！

ファミリーマートとデザイナー落合宏理氏が手がける「コンビニエンスウェア」は、良質な素材とデザインで大好評。2025年3月には初の展示会を実施し、「ブラウェア」や「ポロシャツ」などの注目商品を発表。

さらに「コンビニサングラス」は発売初週で想定の約300％売れ行きを記録し、即完売となりました。3月からはオンライン展開もスタートし、サイズ展開が広がったことで売上は160％以上に！

半額セールで夏物アイテムをゲット

8月19日（火）から9月15日（月）まで、全国のファミリーマート（沖縄除く）で「クリアランスセール」を開催。

対象商品は「ブラウェア（ホライズンブルー・モスグリーン）」「ヘビーウェイトポロシャツ（しろ、ネイビー）」「ショートパンツ（カーキ、ネイビー）」など夏に重宝するアイテム。

最大50％オフで購入できるので、まだ暑さが続く今の時期にぴったりです♡

ラディアンヌのオールインワンブラトップ♡理想の補正力と快適さを実現

この夏注目の新商品ラインナップ

アウターTシャツ

価格：1,490円（税込）

USAコットンを使用し、抗菌防臭加工付き。カラーはしろ・くろ、サイズはS～XXL。

ブラウェア

価格：2,290円（税込）

下着にもトップスにもなる一体型カップ付きブラ。カラーはくろ・きいろ、サイズM/L。

やわらかいタオル（フェイスタオル）

価格：1,089円（税込）

高吸水でやわらか。カラーはブルー・みずいろリバーシブル、グレー・わかくさリバーシブル。

やわらかいタオル（バスタオル）

価格：2,189円（税込）

同じく高吸水。カラーはブルー・みずいろリバーシブル。

ファミリーマートで見つかる新しい日常♪

ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」は、コンビニで衣料品を買うという新しい文化を広げています。

セールでお得に夏物を手に入れるのはもちろん、日常をちょっと心地よくする新商品も見逃せません。忙しい毎日の中でも、自分らしくおしゃれと快適さを楽しみたい方におすすめ。

ファミマで出会える次の一着を、ぜひチェックしてみてください♪