元プロ野球選手であり、解説などを行う森繁和の書籍『回想』が9月5日（金）からKANZENより発売される。

【画像】森繁和が語る中日ドラゴンズの全て『回想』の中身

中日ドラゴンズでの14年間を森繁和が綴った野球本。「そろそろ当時のこと、話そうか？」と栄光も屈辱も経験したドラゴンズでの14年間すべてを知る男が初めて語る。14年間で四度のリーグ優勝と53年ぶりの日本一。それでも願わくば、もう一度強い中日を見せたかった、と語る中日への思いとは。

■落合博満 推薦コメント森繁和は、すべてを任せられる参謀である。私の中日ドラゴンズでの８年間、勝負の本質は彼なくしては語れない。

■目次序章 戦い前夜第1章 2004-2005 投手コーチ時代（落合博満監督）第2章 2006-2009 バッテリーチーフコーチ時代（落合博満監督）第3章 2010-2011 ヘッドコーチ時代（落合博満監督）第4章 2012-2013 評論家時代第5章 2014-2016 ヘッドコーチ・監督代行時代（谷繁元信監督）第6章 2017-2018 監督時代第7章 2019 シニアディレクター時代（与田剛監督）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）