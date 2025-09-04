◇ア・リーグ ヤンキース7―8アストロズ（2025年9月3日 ヒューストン）

ヤンキースのアーロン・ブーン監督（52）が3日（日本時間4日）、敵地でのアストロズ戦でストライク、ボールの判定を巡って球審に猛抗議し、カージナルスのオリバー・マーモル監督（39）と並んで今季メジャー最多となる6度目、通算では45度目の退場処分を受けた。

ブーン監督が猛抗議したのは、4―4の8回2死満塁で4番手右腕ウィリアムズがカウント3―1から押し出し四球を与えた場面だった。この回から救援登板したウィリアムズは二塁打と2四球が絡んで2死満塁のピンチを招くと、9番トランメルへの低めの速球がボールと判定され、押し出し四球を与えて降板となった。降板する際にウィリアムズの不満が爆発して審判に猛抗議。ウィリアムズが退場処分を受けると、ブーン監督もベンチを飛び出し、審判に暴言を吐いて退場となった。

試合後、取材に応じたブーン監督は球審の判定について「少し一貫性がないと感じた。いくつか際どい球があった」と冷静にコメント。一方で「アストロズが良い打撃をしてプレッシャーをかけてきた」と相手攻撃陣も称えた。

ブーン監督は2022年から3年連続で監督として最も退場処分を受けており“退場王”の異名を持つ。2022年には自身最多の9度の退場処分を受けており、今季は自身の退場記録にあと3に迫った。