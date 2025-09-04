イサミが、タクミの“驚がく弾”を冷静に称えた。

ソフトバンク野村勇内野手（28）が4日、みずほペイペイドームに隣接する商業施設で始まった自身の特別展示イベントの内覧に佐藤直樹外野手（27）と出席。3日の社会人・都市対抗野球2回戦では、弟で鷺宮製作所の4番・主将の野村工（たくみ）外野手（27）が打球速度180キロ、飛距離132メートルの特大先制2ランを放ち、8強入りに貢献。東京ドーム初アーチとなったが「いやいや、あいつのポテンシャルからしたら、当然ですよ。打球速度は僕より速いですし、僕より飛ばしますからね」と当たり前のように話した。

兄の勇、弟・工の野村ブラザーズはともに拓大でプレー後、社会人チームに在籍した。兄はNTT西日本からソフトバンクに入団し、4年目の今季はキャリアハイを更新する12本塁打を放っている。「また打ったら、鷺宮製作所が勝ったら、もっと、でかく書いたってください。まだまだ、チームのためにまた頑張ってほしいです」。

パンチ力抜群な刺激を受けた兄は、特別展示展開催期間に食べられる限定メニュー「野村選手の和牛バーガー」にかぶりついて、オリックス戦の練習へと向かった。