女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は４日に、第１１４話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

手嶌治虫（眞栄田郷敦）が柳井家にやってきた。のぶ（今田美桜）がたてた抹茶をすすった手嶌は「最近忙しすぎたので、心が落ち着きます」と一言。のぶが「主人はもうすぐ戻ってくるはずですので…」と言いながら手嶌を見ると、なんと手嶌はこっくり、こっくり。羽多子（江口のりこ）は「のぶ、一服盛ったがやないやろうね」と疑い、のぶは「まさか！」と返した。

手嶌はそのまま寝てしまい、ようやく起きると「こんなに気持ちよく眠れたのは何日ぶりだろう…」とつぶやいた。

ネットは「忙しすぎて寝る暇ないのねほんと。体壊すよ…」「初めて訪問した他人様の家で寝落ちするくらい寝不足だった手嶌先生。ある種フラグなのかな…」と思わず心配。「手嶌先生に既に早死フラグが立っている」「死亡フラグやからな」と深読みしていた。

また「一服盛ったはウケた」「はたこの『一服盛ったがやないやろね？』で吹いた」「朝ドラで一服盛ったは初めて聞いたｗｗｗ」「ハタ子ワールド全開」「ツボ」と羽多子の発言に笑った。