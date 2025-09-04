TENBLANK「Glass Heart」圧巻のライブシーンを収めたMV公開 佐藤健主演の青春音楽ドラマを凝縮
動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』から誕生したバンド「TENBLANK」のデビューアルバム『Glass Heart』の最後に収録された表題曲「Glass Heart」のミュージックビデオ（MV）が公開された。
【動画】TENBLANK「Glass Heart」MV
TENBLANKは、ドラマの中で、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至の4人によって結成されたロックバンド。7月31日にNetflixでドラマが配信開始されると同時にアーティストデビューを果たし、話題を呼んだ。
野田洋次郎（RADWIMPS）が作詞作曲を手がけた「Glass Heart」は、ドラマの中では第1話で藤谷直季（佐藤）と西条朱音（宮崎）のセッションから生まれ、最終話で完成したナンバー。ミュージックビデオでは、最終話のライブシーンを中心に、藤谷、朱音、高岡、坂本のTENBLANKの4人が紡いだ物語を凝縮した、壮大な映像作品に仕上がっている。
