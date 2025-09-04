ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道新幹線 あすの運転に運休や遅れの可能性 台風15号接近に伴い 東海道新幹線 あすの運転に運休や遅れの可能性 台風15号接近に伴い 東海道新幹線 あすの運転に運休や遅れの可能性 台風15号接近に伴い 2025年9月4日 14時3分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、東海道新幹線はあす（5日）、台風15号の接近に伴い、運休や遅れが発生する場合があると発表しました。計画運休は現時点では予定していないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク2か月後に新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 金属加工, 介護タクシー, 神奈川, 仏壇, マンション, 横浜, グループウェア, 海, 神事