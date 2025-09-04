日本テレビ系「２４時間テレビ」で、チャリティーランナーのＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ横山裕の伴走を行った中川修一氏が３日、Ｘを更新。チャリティーマラソンについて、中川氏のもとに批判や中傷などは届かなかったとし、「世の中まだまだ捨てたものじゃない」とつぶやいた。

横山の横で伴走し、サポートをしていた中川氏。Ｘで「２４時間マラソンへの批判を見つけるのは簡単 見たくないから探さない」とし、中川氏のもとへは「労いや感謝の言葉をたくさんいただいた」「そして僕のところには批判的な言葉はひとつも届かなかった」と報告した。

「批判ていうのは 直接関わり汗をかいている人には 言いにくいものなのかもしれない」とも分析し「世の中まだまだ捨てたものじゃないよね」とつぶやいていた。

このつぶやきに、横山ファンからは「横山さんの心と身体を支えてくださり、本当にありがとうございました！」「心からありがとうございました」など、労いや感謝の言葉が寄せられていた。

横山については、多くの仲間がマラソン中に応援にかけつけており、「ヒルナンデス！」ファミリーの南原清隆も、番組出演者たちのメッセージを書いたボトルにいれためんつゆを差し入れ。過去、ランナーとして参加したやす子、いとうあさこも駆けつけた。