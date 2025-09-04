ダンスボーカルユニット「Lead」は4日に公式サイトを更新。メンバーの古屋敬多（37）が心身の不調により当面の間活動を休止することを発表した。

古屋について「この度、古屋敬多は心身の不調により、当面の間活動を休止させていただくこととなりました。近頃、心身ともに疲労が蓄積し、精神的に不安定な状態が続いておりました。本人の意向を確認した上で、メンバーとも話し合った結果、健康を第一に優先と判断しこのような結論に至りました」と伝えた。

予定していたスケジュールへのすべての出演を見送るとし、「楽しみにしてくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「古屋敬多の体調回復を最優先に、静養に専念させていただきます。復帰の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、改めてご報告申し上げます」とした上で、当面の間は谷内伸也、鍵本輝の2人で活動を続けていくことを明かした。

また、谷本、鍵本のコメントも掲載され「突然のお知らせで驚かせてしまい、ご心配をおかけして本当に申し訳ありません。そして、いつも変わらず温かい応援をいただいていることに、心から感謝しています。メンバー・スタッフと話し合いを重ねた結果、敬多にはまず心身をゆっくり休めてもらい、安心できる時間を過ごしてほしいという結論に至りました。僕たちはどんなときも仲間としてそばにいて、また一緒にステージに立てる日を信じて待ち続けます。その間も、僕たちはこの居場所をしっかり守り、皆さんに笑顔を届けられるよう全力で活動していきます。どうか敬多の回復を願いながら、温かく見守っていただけたら嬉しいです」とファンに向けて呼びかけた。

古屋は活動休止に伴い、9月6日に出演予定だった「I LOVE MUSICAL 2025 〜この曲をあなたへ〜」を降板することも発表された。